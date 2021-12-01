連3年創新高 保發估壽險今年稅後賺4千億

五年有機會賺1兆元。保發中心董事長桂先農1日表示，2019年壽險業稅後賺1,490億元，已創新高，去年稅後獲利2,079億元，續創歷史新高，今年前9月稅後獲利已達3,366億元，只要年底前匯率、利率及股價沒有劇烈變動，全年稅後應可賺逾4千億元，連續三年獲利創史上新高。

2022年雖然面臨全球通膨、美國聯準會縮表及升息等問題，恐造成金融市場劇烈波動，就響金融資產價格等，但桂先農說依主計處預估明年台灣經濟成長率可有4.15％，估計壽險業2022年稅後獲利仍有千億元以上的規模。

若從2018年稅後獲利946億元來算，若明年稅後獲利破1,500億元，則壽險業五年內即賺逾1兆元；不過前提是匯率、資本市場相對穩定，升息拉高新錢投資收益，但既有金融資產跌價損失不重。

桂先農也談到依據問卷結果壽險業者，都預估2022年經濟會持續成長、利率上升、匯率下降、失業率微幅下降，所以市場維持正向發展，健康險及人壽保險，尤其是投資型保單，明年會持續成長，逾62％壽險公司高層預估2022年保費會成長。

但就保發中心將10年公債利率、歷史基期、薪資、股市榮枯期及監理措施影響等納入模型，推估2022年有44％的機率新契約保費是持平到衰退5％之間，25％機率衰退逾5％，只有26％的機率是成長5％以內，也就是明年新契約保費衰退機率高於成長，與壽險業高層的預估不同。

保發中心亦推估2022年續期保費可能再衰退15~25％，造成總保費最佳情況是衰退8％，最差是衰退18％，即可能出現連續四年的衰退。

不過，壽險保費收入與公司獲利未必成正比，有時是反向，因為新契約保費越多，初期成本會增加，但總保費持續減少，則壽險可運用資金可能減少。

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