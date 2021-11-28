中壽領航 全球首家通過 ISO 14097 確證

發揮責任投資影響力，以行動支持 COP26 落實氣候行動。

國際間氣候變遷議題持續發酵，甫落幕的 COP26(聯合國氣候變化綱要公約第 26 屆締約方大會)中，亦達成逐步削減燃煤等重要決議。中國人壽持續發揮金融壽險業的價值鏈影響力，精進責任投資管理機制，推動「再生能源電廠投資」、「綠色債券投資」及「高碳排產 業議合」三大氣候行動方案，並訂定各階段減碳目標，以達到 2045 年全資產組合淨零碳排的總目標，經 BSI 英國標準協會確證後，成為全球第一家通過「ISO 14097 氣候變遷投資活動評估及報導報告(下稱 ISO 14097)」的企業。

ISO 14097 是 2021 年新推出的氣候變化與金融相關新標準，涵蓋投融資行為對於營運活動溫室氣體排放趨勢的影響。由於全球需逐步轉型為低碳及具備氣候調適能力之經濟型態，對於金融機構而言，參與綠色金融投資對於推動全球企業減少溫室氣體排放扮。透過與被投 資對象深入溝通及議合減碳理念與目標，中壽期望藉由價值鏈影響力，促使投資計畫朝向減碳發展，達成投資組合碳排減量目標。

中壽總經理黃淑芬指出，中壽身為企業公民，透過 ISO 14097，從營運核心納入永續治理機制，以系統性方式推動多元化 ESG 永續行動計畫，驅動產業生態圈永續發展與低碳轉型，秉持「We Share We Link」經營理念，與母公司開發金控齊心努力，共同締造穩健的投 資績效及擴大社會價值，朝向 2045 年全資產組合淨零碳排的承諾邁進，以行動支持 COP26 決議，為對抗氣候變遷盡一份心力。

中壽做為責任投資者，除自主響應責任投資原則(PRI)、永續保險原則(PSI)，並訂立責任投資政策及積極發展管理機制，因應氣候變遷對於投資組合產生之風險與機會。為深化永續投資作為，中壽針對整體投資對象建立碳排放盤點與追蹤機制，並積極推動氣候行動方案 及議合活動，以瞭解被投資對象碳排資訊，進一步調整投資策略、規劃與推動投資組合減碳路徑，以具體發揮投資方之實質影響力。中壽在永續投資成效上展露出色表現，氣候行動實施效益符合國際標準要求，獲得第三方驗證權威 BSI 英國標準協會肯定，取得全球第一張 ISO 14097 確證聲明書。未來中壽也將持續精進永續作為及創造企業價值，成為最值得信賴之保險公司。