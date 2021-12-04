守護小寶貝 四大壽險獻策

少子化趨勢下，每個小孩都被父母視若珍寶，國泰人壽、富邦人壽、新光人壽及台灣人壽等四大壽險公司建議，未滿15歲小朋友一定要先有醫療險，最好是疾病及意外住院日額每天保額2千元、實支實付醫療保額20萬元左右，之後再隨小孩的成長歷程逐步增加重大傷病、壽險等相關保障。

富邦人壽表示，國人住院醫療需求，從新生兒到高壽老人，呈現Ｗ型，即嬰幼兒時期及高齡者住院率特別高，據健保署2018年統計，0到4歲嬰幼兒，每100名就有14.6位，因疾病、傷害必須住院診療，高於國人平均住院率近1.7倍，與60～70歲的阿公阿嬤住院率差不多。

國泰人壽亦是引用衛福部同份統計，指4歲以下兒童每100位就有14位住院，住院原因又以呼吸系統疾病最多，如急性上呼吸道感染、流感、肺炎等。

新光人壽則指出，學齡前兒童抵抗力較弱，兒童常見疾病如腸病毒、流感等，可能會有住院需求，或是在家中常見的燒燙傷意外等；上學期間則可能因活動意外或食物中毒，或有搭乘大眾運輸工具通勤上學時不慎發生交通意外。

台灣人壽則表示，15歲以下的孩童常因感冒引發的肺炎、腸病毒或尿道炎住院，因此該險種出險率較高。

據富邦人壽內部近五年理賠統計資料顯示，未滿15歲被保險人出險最高為住院醫療險，占該年齡所有理賠的85％左右，理賠率最高為呼吸系統疾病，約占43％、其次為消化系統疾病占15％，意外造成理賠則有12％。

因此富壽亦統計，其保戶投保年齡有三成是15歲以下，投保最多的險種為健康險，約330萬件，其中以住院醫療險（含實支實付型及日額型）為最大宗，保障年期主要為長年期的終身型及75歲滿期，許多家長是小孩一出生，就趁嬰幼兒保費最便宜時，為心肝寶貝安排較高的醫療保障，此時投保醫療險「CP值最高」。

富壽指出，由於科技進步，許多治療是健保不給付項目，建議小朋友可先安排實支實付醫療險，保額20萬元，疾病及意外住院日額2千元，意外實支實付5萬元等。

國壽也表示，其15歲以下的被保人出險率最高是健康醫療險及意外傷害險，出險原因為疾病者占61％，意外則為31％。

國壽建議家長要替小朋友優先規劃「醫療險」，住院險日額至少要2千元、手術險保額至少要2千元、實支實付險保額至少要20萬元；另意外事故亦居5歲以下兒童死亡原因之首，壽險或意外險保額建議投保至最高的61.5萬元。

由於小朋友一般都有學生保險，住院日額約1千元，新壽建議家長可再以長期健康險及實支實付醫療險，多規劃住院日額2～3千元，加上無自負額型實支實付，可替孩子安排較佳的病房或彌補家長請假照顧的經濟損失。

台壽亦是建議家長可考慮替小朋友投保，有接受醫療收據副本理賠的醫療險附約，安排日額3千元、實支實付保額約21萬元，可用較便宜的保費買到較充足的保障。

台壽亦是建議家長可考慮替小朋友投保，有接受醫療收據副本理賠的醫療險附約，安排日額3千元、實支實付保額約21萬元，可用較便宜的保費買到較充足的保障。

組合式保單 保障更全面

若要替小孩規劃完整的保單，富邦人壽建議，在家庭年保費支出占年收入10％的額度內，替小孩投保日額及實支實付醫療險外，再有重大傷病險保額100萬元，以因應如癌症衍生的治療費用，意外醫療部分燒燙傷保額100萬元，加上意外住院日額及實支實付，這樣會相對完整。

富壽推薦小孩必買的保單是其「長順住院醫療定期健康保險附約」，繳費年期同保障年期，可至保險年齡屆滿80歲，搭配「新平準終身壽險」最低保額5萬元，是目前富壽的熱搭商品。若父母預算有限，也可善用眷屬附約，將小孩的保單附加在父母其中一人的保單內。

這張保單的三大特色，即一是提供五種計畫別，滿足不同投保需求；二是住院給付提供實支實付與日額給付可擇一，每次住院醫療費用給付限額最高達52.5萬元；三保障範圍涵蓋住院及門診手術，門診手術限額最高30萬元。

富邦人壽提醒，子女保單若附加在父母之下，要留意最高續保年齡限制，若預算足夠，建議父母幫小孩獨立規劃保單以主附約搭配完整醫療保障為優先，且所繳保費每年每人還可列舉2.4萬元免稅額度。

國泰人壽針對新生兒或幼童，最推薦的是其「好安安醫療終身保險」搭配「實全心意住院醫療健康保險附約」，保障範圍含括住院、手術、實支實付。

好安安為住院、手術合一的終身醫療險，保障範圍廣，有1,499項住院及門診手術項目、168項特定處置以及8項醫材補助，保額1千元，則有最高250萬元的醫療保障帳戶，可讓新生兒或幼童一次買齊基礎醫療保障。

搭配實全心意附約，則可涵蓋住院醫療、門診手術的實支實付、另有101項特定處置的保障，並且保證續保至80歲；可因應因為醫療科技進步，出現健保未給付的項目，可透過此實支實付支應各種新式手術及自費醫材等健保不給付費用。

新光人壽建議小孩必買的保單是其「醫起健康醫療終身健康保險」主約，搭配「呵護安心住院醫療健康保險」附約，主約可保障到100歲，提供住院日額、手術醫療，燒燙傷加倍給付等，且保費有去有回；附約則是實支實付與日額擇優給付，亦有重大手術、加護病房或燒燙傷病房加倍給付，同時保證續保，不用擔心學保有空窗期。

台灣人壽則是推薦其「新健康龍101終身醫療健康保險」主約，額度1千元，附加「新住院醫療保險附約」額度計畫五，零歲男寶寶首年保費約為16,182元。即嬰兒時期就投保，首年每月保費不到1,500元，即有住院日額1千元、每日病房限額3千元、醫療雜費21萬限額和手術保險金等相關保障，且「新住院醫療保險附約」可接受收據副本理賠，且沒有30天疾病等待期，新生兒投保當下保障立即生效。