繳6年儲蓄險解約現虧6萬 網曝1招解套

在股市行情走高下，不少人躍躍欲試想要改變原先的資產配置，甚至想要解約儲蓄險，一名女孩想要解掉已繳6年的儲蓄險改買股票，但會現虧6萬多元，讓大批網友奉勸「解約真的很不划算」，建議可用減額繳清的方式來處理，也有人覺得應繼續繳完，可做為緊急預備金、退休金、人身保障等多功能用途，將來會感謝多年前這麼努力的自己。

原PO在臉書社團《存錢人生》發文表示，目前股市操作狀況良好，一年下來獲利約有20%，但她在6年前一口氣買了20年的儲蓄險，覺得自己「年輕不懂事」，如今萌生想解約的念頭，但卻會「現虧6萬多」，讓她相當猶豫。

原PO也提及，由於股海浮沉難料，誰也摸不清明年走勢會怎樣，「不知道該咬牙繳完，還是破釜沈舟？」，希望理財高手能為她指點迷津，或是提出更好的理財方式。

消息一出，立刻掀起網友熱烈討論。一派網友建議原PO千萬別解約，除了可當緊急預備金外，還有人身保障，可以將這筆儲蓄險繳好繳滿，「我會繳完，股票一律都用閒錢來買」、「續繳當做分散風險，儲蓄險通常也有身故險金」、「既然能穩定20％，何必在乎儲蓄險，本來就該放一筆急用的，就當那儲蓄險是急用的就好啊」、「如果保單不影響你正常生活，留著吧！」，你會感謝多年前的自己。

另一派網友則認為，以原PO在股市一年獲利20%來看，不要解約改選擇「減額繳清」，再將這筆資金另作他用，「你的情況把明年的保費拿去投資可以更好」、「可以減額繳清，意思是未來保費不用繳，縮小你的保險額度而已，一樣放到20年」，也有人指出，「請保險公司協助辦理減額繳清，原本要繳的保費規劃存股」。

一名過來人分享親身經歷，23年前入手第一張十年期儲蓄險，當時股市行情佳，被身邊的人說「笨」，選擇減額繳清，但真的對股票仍一知半解，無法從股市中獲利，因此3年後決定買20年期儲蓄險，「覺得自己笨就笨吧，但應該比存銀行聰明一點點」，等到繳完後開始領回，每月除了薪水外，還有幾千零用錢可領也很不錯，後來也從存股開始著手，認為「儲蓄險也好，存股也好，都是量力而為」。

事實上，金融商品並沒有好壞，只有適不適合，畢竟每個人的風險屬性、資產配置的需求都不同，應按照自身的財務目標來選擇，而儲蓄險也是壽險的一種，主要功能仍為保障，因此提早解約會有損失風險，但若做為長期的理財規劃，不僅能獲得人身保障，保單期滿後也能發揮資產增值的效果，因此成為不少青壯年選擇的退休準備工具之一。

（文章來源：好險網；文／謝曉曦）