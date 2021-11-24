壽險業務員人數 恐現10年來首次衰退

疫情打亂壽險業務部隊成長速度。儘管9月開始各公司積極增員、招募人才，但據壽險公會統計，10月壽險業務員登錄人數僅淨增164人，其中壽險公司淨增84人，累計前10月壽險公司登錄業務員不增反減4,566人，整體壽險業務員則是少7,980人，壽險業者預估今年要反轉恐有極大難度，壽險登錄業務員應會是10年來首次衰退。

主要是壽險公司登錄業務員及保險代理人的業務員都同步減少，保代因法規更動，代理關係可銷售的保單種類會比保經受限，銀行都紛紛改設保經部，不是保代部，所以保代登錄業務員人數今年亦少了2,984人，總人數8萬652人，即將面臨8萬人保衛戰。

也因為2021年銀行通路賣保單，占所有新契約保費占率重新突破58％，應會是11年來新高比率，銀行理專登錄保經人數亦有增加，保經登錄業務員人數前10月仍衰退397人，但9月及10月就淨增387人，最後兩個月還是有機會轉為人數正成長，10月保經登錄業務員人數達84,833人，10月有機會重回8.5萬人。

壽險業者分析今年業務員人數減少的二大原因，最主要還是第一大原因，是今年第二季國內疫情警戒升溫，無法舉行大型集會、說明會，打亂各公司招募新人的節奏，即便9月恢復正常，但增員活動、新人課程訓練、登錄考試等都需要2~3個月的蘊釀期，今年人數要成長，恐有一定難度。

二是壽險市場面臨轉型，大型壽險公司拉高投資型保單銷售量，減少儲蓄型保單業績，投資型保單需多考一張證照，且銷售門檻會相對較高，未來壽險公司業務員可能要朝健康險、長照險等發展，如壽險公會統計，前10月銀行通路賣意外險、健康險新契約保費僅2.8億元，但壽險公司通路有243.67億元，等於壽險公司業務員在此險種上仍是有競爭優勢。

主要壽險公司前10月登錄業務員人數有成長者，僅國泰人壽、南山人壽及中國人壽，中壽淨增加1,139人，是市場上第一名；但也有多家公司人數都是減少，估計今年要由衰退轉成長，恐有極大困難，壽險公司業務員恐出現2013年之後，即八年來首次人數減少。