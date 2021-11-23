台灣永續奧斯卡 中壽奪五大獎

中國人壽公布其在「2021 TCSA台灣永續獎」中，奪得「企業永續報告白金獎」、「綜合績效類TOP50永續企業獎」、永續單項績效「創新成長領袖獎」、「人才發展領袖獎」及「社會共融領袖獎」共五項大獎，獲獎總數為保險業第一，且是唯一獲得「TOP50永續企業獎」的保險公司。

中壽強調其持續優化金融科技商業模式，聚焦在「大數據加值服務」、「人工智慧科技賦能」及「生態圈聯盟」，發展「大人生」數位創新策略，拿下「創新成長領袖獎」金融及保險業組第一名，展現永續價值的新高度。

「TCSA台灣永續獎」素有台灣永續奧斯卡獎之稱，由台灣永續能源研究基金會主辦，迄今已邁入第14年，是國內永續經營及永續報告書評比最具代表性的永續標竿獎項。2021年參與評比家數高達329家，創歷史新高。

中壽以企業社會責任報告書資訊完整透明，積極採用國際前緣標準，包括採用GRI Standards與SASB指標進行資訊揭露，持續提升報告品質與利害關係人溝通，榮獲「企業永續報告白金獎」。

此外，中壽運用壽險本業職能優勢與資源，在商品設計、銷售核保、投資管理、售後服務等壽險價值鏈環節，充分考量永續性風險與機會，規劃與導入各項精進措施，展現廣度及深度兼具的企業永續競爭力，亦獲肯定，是唯一榮獲「TOP50永續企業獎」的保險業者，為產業生態圈的永續轉型帶來驅動力。

在疫情衝擊下，中壽透過共享價值的良性循環，用創新手法推出「可及性、實用性與兼顧品質」的優質服務、商品與社會參與行動，並將「普惠金融」精神落實在核心職能保險商品及服務中，與地方政府和社會團體攜手合作，使更多弱勢民眾享有經濟保障，也因此獲頒「社會共融領袖獎」。

在人才培育方面，中壽也積極推出多元人才培育方案，採取更具彈性的方式，導入、推廣數位學習平台，提供多元且個人化的學習體驗，本次獲頒「人才發展領袖獎」便是中壽持續推動數位轉型、強化科技賦能績優成果的最佳肯定。