一生醫療費衝上427萬元 3招不愁老後沒錢

隨著人口老化、新型疾病或傳染病層出不窮，國人醫療支出持續增加。根據統計，2019年國人平均每人每年醫療保健支出為5萬2,486元，加上國人不健康餘命平均長達8.47年，醫療費用單靠健保給付恐不太夠，必須自行負擔差額，專家建議可透過保單健檢盤點保障缺口，並掌握3口訣逐步備妥醫療保障，不怕老後醫療費一步步侵蝕自己的退休金。

儘管台灣有健保制度提供基本保障，但面臨「醫材價格高」、「標靶藥價高」、「新式手術費用高」的3高風險，想獲得到更好的醫療品質及治療，往往得自行負擔差額。富邦人壽指出，若以國人平均壽命81.3歲及平均月薪4.2萬元試算，國人一生醫療費用約為427萬，相當於有8.5年的薪水，不吃不喝全都花費在醫療上。

富邦人壽執行副總董采苓建議，民眾可以先透過保單健檢盤點自身保障缺口，並掌握「打基底、穩大局、顧長遠」3要訣，逐步建構完整的醫療保障。此外，為因應近年大型公衛事件，民眾在規劃或補強自身和家人的醫療險保障時，應將「法定傳染病」一併思考，才能從容應對疾病突如其來的治療需求，減輕家庭經濟負擔。

首先以醫療三保（日額、實支實付、手術險）打底基本保障，主要是國人醫療保障的自費缺口越來越大，健保提供國人基本醫療照顧，但隨著醫療科技的進步，導致住院平均天數縮短、自費醫材及門診手術項目增加，建議除了基本的住院日額醫療險外，應加強實支實付醫療保障，及選擇涵蓋門診手術醫療保險金給付的商品。

第二為透過一次性給付（重大疾病險、重大傷病險、嚴重特定傷病險）補強經濟保障，更能有效轉嫁罹患重疾的風險，至少讓民眾在得到需長期醫治的疾病時，先獲得一筆足夠的金額放心治療。

不過，過去民眾常誤以為重大疾病的發生機會不高，因此容易輕忽一旦重大疾病發生，所帶來沉重醫療負擔的風險。以2020年國人10大死因來看，至少4項以上跟重大疾病有關係，如癌症、心臟疾病、腦血管疾病、腎病變，占去年總死亡人數逾5成，也就是每10位就有5位是受重大疾病所困擾。

第三為建構長照保障（失能險、長照險），由於國人越來越長壽，但「長壽≠好命」，2019年國人「不健康生存年數」長達8.47年，意味著人生最後階段可能受限於失能、臥床、慢性病痛等折磨的年數也拉得更長。富邦人壽提醒，台灣已進入高齡社會，想要提升高齡生活品質，在晚年有一定水準的醫療以及照護品質，並減少照護者的經濟壓力，就得要趁年輕做好保障規劃。

醫療保障3要訣一次看。圖／好險網製

（文章來源：好險網、文：紀佳妘）