美元保單怎麼買？ 達人建議這麼做

美元指數近期彈升，但仍止不住新台幣強升態勢，民眾手上如果有閒置資金，建議趁此機會，布局外幣資產。根據央行統計，新台幣兌美元匯價10年期均線約30.3元，目前匯率27.8元上下，已是20多年來的低點，這也讓許多人伺機撿便宜，低接美元，布局美元保單等相關資產。

公勝保經副總孫羚沄分析，隨著國人退休意識抬頭，有越來越多人透過美元保單做長期的退休規劃，再加上美元匯價處於低檔，也成了推升美元保單買氣的助力之一。不過，美元保單有流動性問題，民眾在投保前還是要以資自身需求為出發點，考慮布局與否。

近年來，全球吹降息風，台灣也難置身其外，因此台幣保單的預定利率已低無可低，相較於美元保單的預定利率尚有1.75％～2.02％，等於是用相同的資金成本，可以投保更高保障，若為了退休後的年金需求，亦能發揮較優的複利效果。再加上美國目前已朝縮減購債方向前進，市場不排除明年升息的可能，屆時國際資金潮可能會重返美國，美元有可能由弱轉強，這也是最近美元保單會這麼搶手的主因之一。

依照人生階段規劃合適保單

公勝財顧財務顧問施致瑋建議，民眾若有興趣布局美元保單，可依預算、投保目的，來決定選擇保障類型或是理財型的美元保單，兼顧壽險保障、資產增值，甚至是世代傳承，各有合適的商品。公勝財顧財務顧問施致瑋指出，例如美元分紅保單非常適合年輕族群，因為美元分紅保單雖前6年不分紅，但後續帳戶價值累積速度較一般儲蓄型商品快。以24歲男性為例，年繳1萬美元繳6年，在65歲退休時有21萬7,500美金，若解約後放入配息6％的投資標的，每月約可有1,000多美元的被動收入。

對於年輕族群而言，分紅保單不僅能轉嫁風險，長年累積還可以做為未來的退休保障。而針對中高齡族群，美元分紅保單則因為有保單保障倍數高的優點，建議作為預留稅源的工具。但若是希望存退休金，則會建議選擇6年期利變型保單，可以達到保本快速、變現快速的優點。公勝保經副總孫羚沄也提醒，投保美元保單並不算是一種投資，而是資產配置的一環，保險商品有流動性的限制，在繳費期間若遇到收入中斷風險時，較無法滿足全數變現的資金需求。

另外，美元保單無論是保費或是保險公司給付的增值回饋金、保險金，都是以美元給付，投保美元保單要考量能否承受美元匯率的長期波動，幸好近期新台幣兌美元屬於匯率相對低點，反而是有機會享有美國升息後、美元指數反轉向上的匯兌收益。

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