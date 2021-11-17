銀行貢獻新約保費 前10月達5,067億

基金、保單、債券，銀行什麼都能賣，據壽險公會17日公布，銀行前10月貢獻壽險新契約保費達5,067億元，較去年同期成長29％以上，且占前10月壽險整體新契約保費的58.5％，若此比率持續到年底，將創11年來新高比率。

銀行占率提升的同時，壽險公司業務員今年因為受新冠肺炎疫情影響，5到8月左右無法到處拜訪客戶，前10月壽險公司業務員貢獻的新契約保費為2,825億元，較去年同期衰退3.7％，若最後二個月無法有效成長，將可能創2009年之後，即12年來的新低業績量。

且今年前10月主流保單是躉繳型月配息型投資型保單及美元利變壽險，銀行通路一個月就能賣數百億元。前10月銀行賣了3,040億元的投資型保單、利變年金307億元，個人壽險保單則賣了1,712億元，在壽險業務員、傳統保經代及銀行等三大通路中，都是業績第一名。

前10月自銀行通路拿到保費金額最多的是台灣人壽，有818億多元，第二名是國泰人壽的784億元，第三名為富邦人壽，有633億元，第四到第七名則分別是法國巴黎人壽、中國人壽、元大人壽、安達人壽，都各有305～498億元不等的銀行通路業績量，南山人壽拿到299億元排名第八，第九名是安聯人壽243億元，第十名是新光人壽的123億元。

銀行通路看佣獎及商品吸睛度，去年前10月銀行通路的前10強，則分別是富壽、台壽、國壽、中壽、法巴人壽、南山、安聯、新壽、安達及保誠。今年排名已出現大變動，且有新進公司。由於銀行通路搶手，但前幾大金控都已有自家兄弟壽險公司，如國泰世華銀行銷售最多是國泰人壽的保單，台北富邦銀行亦銷售富邦人壽的保單，目前銷售保單第一名是中信銀行，仍算是相對開放的平台，另外如台新銀行現在亦有自家壽險公司。

而自家業務員體系，前10月業績貢獻量第一名還是國泰人壽，有高達921億元，高過銀行通路的貢獻，第二名是南山人壽的業務員，有526億元，第三名是富邦人壽的業務員，貢獻389億元。

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