銀行來的留不住 壽險續期保費大流失

銀行來的錢如暫時過客。據壽險公會統計，今年前10月壽險續期保費近1兆5,484億元，比去年同期少了2,448億元，減少幅度高達13.7％，應創壽險史上續期保費最大流失金額，且2022年恐怕還會繼續流失。

國泰人壽執行副總林昭廷表示，近年銀行熱銷的儲蓄或理財型保單，多是二到六年期繳費，在2020年開始進入保單超低利率時期，且金管會監理下，類定存保單大減，錢無法再回流壽險公司，壽險公司續期保費都「嚴重衰退」，估計2022年應還是會繼續衰退，因為還有大量六年期保單要到期，應該要到2023年或2024年續期保費才會恢復成長，目前算是商品結構調整的過度期。

林昭廷表示，國壽很早就調整商品結構，降低理財型保單的占比，因此續期保費減少的影響相對較小。

壽險保費分為初年度保費，即全新保單的第一年保費，若躉繳型保單則只有第一年的初年度保費；第二年之後繳的保費，即稱為續期保費，先前金管會政策定義繳費六年期以上即算長年期保單，在計算等價保費時可全數計算，即視有續期保費的保單對壽險公司體質的貢獻，會比躉繳保單有益。

但今年續期保費大幅衰退，若此幅度持續到年底，全年恐減少逾2,900億元的續期保費，應是壽險史上最大金額及幅度。有壽險公司今年保費收入還低於滿期保險金的流出，若金額擴大，就會有現金流量的問題。

據壽險公會統計，前10月國壽續期保費達3,426億元，是市場上第一大，但比2020年同期少490億元，衰退幅度12.51％，略低於整體壽險業續期衰退13.7％的幅度。

續期保費第二大是富邦人壽，前10月近2,600億元，比去年同期少近860億元，減少幅度近25％；另外如中國人壽續期保費少281億元、減少幅度逾21％；台灣人壽減少近183億元，衰退近19％；台銀人壽減少86億元，衰退26.5％，這幾家公司都是前幾年銀行通路貢獻較大者。

另外如新光人壽續期保費亦少近199億元，減幅11％，南山人壽少192億元，減幅8％，等於大型壽險公司過去為維持一定的市占及業績，現在都面臨相同的問題。

但前10月還是有續期保費成長的壽險公司，但多是外商，如保誠人壽、合庫人壽、原保德信人壽（今年8月更名為台新人壽）、安達人壽、友邦人壽、康健人壽及第一金人壽。

推薦閱讀

延伸閱讀

兒童保單 12/1起應給付喪葬費

李長庚：若三因素匯集可能有較大幅通膨

移工防疫保單問世 雇主投保了才能引進

航空雙雄激情過後 法人唱旺華航

晶片獲14款機種採用 聯發科傳收三星大單