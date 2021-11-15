壽險報喜 前九月狂賺3,389億

2021年是壽險好年冬，據壽險公司揭露，今年前九月22家壽險公司合計稅後獲利逾3,389億元，較去年同期成長78％以上，並創同期及全年獲利新高，其中20家壽險公司前九月都賺錢，僅兩家虧損，一家是積極衝刺投資型保單並擠入前十名的安達人壽，前九月稅後虧損4.67億元，另一家則是中華郵政壽險，前九月稅後虧損32.77億元。

由於低利率環境，中華郵政壽險部最擅長的六年期類定存保單，幾乎賣不動，前九月新契約保費近50億元，比去年同期衰退67％，總保費收入787.92億元，也衰退近16％，同時中華郵政已向金管會提出責任準備金補強方案，今年前九月增提79億元準備金，加上保單到期給付，前九月收入小於支出，因此中華郵政壽險稅後虧損近33億元，但已比6月底時稅後虧損41.63億元改善，第三季稅後賺8.87億元。

金管會要求壽險公司資本適足率（RBC）要達200％以上、淨值比要逾3％，因股市仍在相對高點，金融資產有極大的未實現獲利，加上獲利大幅成長，到9月底，22家壽險公司淨值比全數在3％以上，即全數過關，但有二家壽險公司淨值在3％以上、4％以下，即三商美邦人壽的3.31％，與宏泰人壽的3.26％，中華郵政壽險部則是在4.69％，其餘壽險公司都在5％以上，甚至有公司逾30％，也就是相對較高的水位。

因為第三季債券殖利率反彈、股市也有微幅下挫，加上壽險公司實現獲利，所以整體壽險業帳上金融資產價值在第三季少逾3,100億元，若是只看淨值項下金融資產則是少近1,775億元。

壽險業前九月稅後雖大賺3,389億元，但若加計金融資產價值減少，則9月底綜合損益只賺231億元。不過到9月底，壽險業淨值項下仍有高達3,705億元的未實現獲利、攤銷後成本項下的債券則有8,972億元的未實現獲利，等於2022年還可繼續賺。