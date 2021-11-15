壽險前9月飽賺3,389億元 一家卻大賠

2021年是壽險好年冬，據壽險公司揭露，今年前9月22家壽險公司合計稅後獲利逾3,389億元，較去年同期成長78％以上，並創同期及全年獲利新高，22家壽險公司有20家前9月都賺錢，僅兩家虧損，一家是積極衝刺投資型保單並擠入前10名的安達人壽，前9月稅後虧損4.67億元，另一家則是中華郵政，前9月稅後虧損32.77億元，是前9月虧損金額最大的公司。

由於低利率環境，中華郵政壽險部最擅長的六年期類定存保單，幾乎賣不動，前9月新契約保費近50億元，比去年同期衰退67％，總保費收入787.92億元，也衰退近16％，同時中華郵政已向金管會提出責任準備金補強方案，今年前9月增提79億元準備金，收入小於支出，因此中華郵政壽險前9月稅後虧損近33億元，但已比6月底時稅後虧損41.63億元有改善，第三季有獲利8.87億元。

金管會要求壽險公司資本適足率（RBC）要達200％以上、淨值比要逾3％，雖然每年以半年報及年報數字作監理依據，但3月及9月底數字亦會列入觀察。因為股市仍在相對高點，金融資產有極大未實現獲利，加上2021年壽險獲利大幅成長，到9月底，22家壽險公司淨值比全數在3％以上，即全數過關，但有二家壽險公司淨值在3％以上、但是在4％以下，即三商美邦人壽的3.31％，與宏泰人壽的3.26％，中華郵政壽險部則是在4.69％，其餘壽險公司都在5％以上，甚至有公司逾30％，也就是相對較高的水位。

而前9月稅後獲利第一名是國泰人壽，有1,002.5億元，亦是國壽成立近60年來的同期及全年獲利新高，第二名是富邦人壽965.6億元，第三名是南山人壽稅後獲利545億元。

因為第三季債券殖利率反彈、股市也有微幅下挫，加上壽險公司實現獲利，所以整體壽險業帳上金融資產價值在第三季少逾3,100億元，若是只看淨值項下金融資產則是少近1,775億元。

因此壽險業前9月稅後獲利雖大賺3,389億元，但若加計金融資產價值減少，則9月底綜合損益只賺231億元，綜合損益第一名是富邦人壽的759億元，主要是富壽股票部位增值較多，債券放在淨值項下的較少。

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