低風險理財存教育金 6成家長2類保險

在少子化趨勢下，每個小孩都是父母的手心寶，子女教育方式也產生很大變化；保誠人壽公布2021年「教育金準備暨學習資源大健檢」調查發現，受到少子化影響，家長願意投入到一位孩子身上的教育金總額逐年攀升，近4成的家長願意投入逾300萬元的教育經費；不過，新冠肺炎帶來強烈不確定性，讓超過7成的家長們理財偏好低風險的金融工具，包括定存、儲蓄、保險等，其中，選擇保險商品的比例更較去年大增60.9%。

留學與否金額差7倍

保誠人壽客戶暨數據長趙汝俊指出，雖然父母準備教育金總額提高，但教育方式不同，所需成本也有顯著差異，若幼稚園到研究所在台灣就讀公立學校，估算費用為154萬元，相反的，幼稚園至高中選擇台灣私校，大學、研究所赴美國攻讀學位，估算費用高達1,055萬元，兩者有近7倍的差距。

台灣父母重視子女教育，透過調查數據，也觀察到民眾在理財規畫上的痛點與盲點；調查結果發現4成家長願意投入家庭收入的11%至20%作為教育經費；也有近4成家長為一名孩子準備超過300萬元的教育經費，但問及海外教育，有高達6成家長會考慮送小孩到國外學習，只規畫300萬元的預算恐怕會讓教育基金產生很大的缺口。

學費規畫應考慮通膨

趙汝俊表示，許多人在做子女教育金的規畫時，忽略了當前日益嚴重的通膨問題，簡言之，若家長考慮將子女送出國求學，教育金的缺口可能比想像還大，應以更積極的方式提早規畫，未來在子女的教育選擇上才能有更多選擇與自主權。

新冠肺炎強烈不確定性，也影響家長對教育金的長期規畫，多數家長偏好「長期投入，分次領回」或是「一次性投入，分次領回」，以穩定現金流的投資回報方式為考量。

分紅保單具壽險保障

值得注意的是，理財工具採用保險商品的家長大幅增加，家長們青睞的保險類型，以投資型保單（62.52%）和分紅保單（45.91%）為首選，趙汝俊表示，分紅保單具長期穩健的特色，也兼具壽險保障，更可透過長期持有，分享保險公司的經營成果，在做為子女教育基金的準備上，是一項相對穩健的選擇。

除了子女教育金之外，面對人生各階段的需求，保誠人壽也鼓勵消費者主動規畫，並以正面、積極、主動的態度守護所愛的人，掌握幸福的主動權，打造獨一無二的「幸福方程式」。

（中國時報 洪凱音）