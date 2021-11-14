微型、定期險防意外衝擊 小預算及時雨

疫情帶來不確定性，民眾期望在生活、理財面握有主導權，不過，高雄城中城一把大火，卻燒出弱勢族群悲歌，投保率極低、保障明顯不足，得靠社會捐助救濟來解決難題；南山人壽商品行銷推廣部資深經理黃智宏鼓勵，經濟弱勢族群先別向命運低頭，保險規畫可從微型、定期險出發，並搭配保費便宜的政策性保險做更完整規畫，一個月200、300元的預算，在意外、重大事故發生時，就能發揮關鍵角色、提供最及時的幫助。

黃智宏指出，倘若有中低收入、弱勢族群身分，可以善用各縣市政府與保險公司合作提供的微型保險，30萬元的意外身故保障，提供人身最基本的保障；其次，是投保定期意外險、搭配每日1000元的住院日額，每個月以省4個便當錢（200元至300元）為目標，就能買到意外事故與基本醫療保障；以這次城中城為例，逾41名傷者多是燒燙傷、濃煙嗆傷，住院可以獲得基本醫療保障。

當弱勢族群經濟獲得改善，黃智宏建議，除維持原有意外險、住院醫療保障外，還可以加碼主管機關政策推廣的小額終老保險，除提供被保險人身故、失能等保障外，中高齡也有免體檢的較低投保門檻，並搭配定期壽險，補足給家人的保障。

全球人壽亞大通訊處業務經理張琇銀表示，小額終老保險的優點是保費低、有70萬元的基本保額，萬一不幸遇到類似城中城的意外而身故，可留給家屬協助完成人生最後一件大事，不會對家裡造成負擔；小額終老保險投保對象除了中高齡族群外，近年在金管會大力推動下，已擴大投保對象、降低投保限制，三明治族、剛入社會預算有限的年輕人，都能規畫基礎的保障，尤其補足台灣高齡社會、老弱婦孺在壽險上的保障缺口。

（中國時報 洪凱音）