保險法107條！父子騎驢條款23年喬不定

史上最難取決的父子騎驢條款，非保險法107條莫屬，即未滿15歲小孩該有多少死亡保障，從1997年到2020年共三度修法，從14歲以下身故保障契約無效，到保額無限制，最高保額曾可到200萬元，中間又回到身故只能退保費，2020年6月12日之後改為給付喪葬費用，最高61.5萬元，現在立委又喊太低。

到底有沒有父母會為了保險金殺小孩，這就跟人性本惡或本善的爭議一樣，沒有標準答案。壽險業者表示，由於平均餘命延長，加上低利率環境，保單比10年或20年前貴很多，所以愈來愈多父母會在小孩剛出生時，就為小朋友投保，可用較便宜的保費買到較高的保額，且利用時間複利，替小朋友累積未來教育金。

壽險業者解釋，15歲以下小朋友投保意外險，有時是規劃意外醫療保障，如學齡兒童在學校常發生跌倒骨折等，除了學保實支實付，還有額外的保障彌補父母請假照顧的經濟損失，有些父母則是懶得在15歲時再加保，屆時保費會比零歲時貴，因此一口氣規劃好所有保障，小孩20歲左右所有保費都已繳滿。

據壽險公會統計，到2020年底為止，國內15歲以下、有投保壽險公司保單人口數共141.3萬人，約占全台人口數6％，也占14歲以下總人口數47.65％，代表近半未滿15歲的小朋友還是會規畫壽險保單。

壽險業者覺得15歲以下若身故，退還已繳保費，並沒有額外收保障費用，所以保單合法又沒爭議，金管會坦言，家屬悲痛之餘發現提早夭折的小孩其保險不給付，等於是「二度傷害」，沒人可理性接受當初自己沒有看清楚保單條款的事實，而且現在法律明訂可給付最高61.5萬元的喪葬費用，保單設計就應朝此方向，否則就要確定保戶明確知道未滿15歲身故只退還已繳保費。

而107條爭議重點即是未滿15歲的兒童不是家中經濟來源，給予過高保障，恐有父母殺小孩領保險金的道德風險，但另一派即主張一樣是事故受難者，但小朋友沒有保障，對罹難者家屬是傷口上灑鹽，至今仍是爭論不休，壽險業者表示，為何不讓道德風險回歸法律制裁，還給商業保險合理的核保及理賠。