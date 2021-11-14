中壽攜手台灣失智症協會 關懷失智議題

共同研發緊急連絡卡鑰匙圈，協助建構防走失守護網絡。

國內失智人口快速增加，根據統計，65 歲以上的長者，每 12 位就有 1 位是失智症患者，顯見失智症正如風暴般席捲而來，越來越多家庭都可能面臨失智症照護的挑戰，因應此社會現象與衝擊，中國人壽長期持續關注高齡友善議題，並攜手台灣失智症協會倡議失智友善，共同研發緊急連絡卡鑰匙圈，提供有走失之虞的失智症患者，協助建構防走失守護網絡，展現值得信賴的企業精神。

「記得帶鑰匙喔!」是從小到大耳熟能詳的一句話，也代表家人的牽繫與關懷，而對失智症患者來說，熟悉的事物更能帶給他們安全感。中壽與台灣失智症協會以此為初衷，基於失智者親身經驗與反饋，共同研發設計出對於失智症者來說易於隨身攜帶的緊急連絡卡鑰匙圈，讓失智者把家人的愛帶在身邊，也能幫助走失者找到回家的路。

中國人壽表示，失智症患者的記憶力、認知功能雖然大不如前，但其實都非常需要社會參與，也很需要社會主動關懷，目前國內整體的失智照護系統尚不夠完備，容易成為個人、家庭與社會的沉重負擔，因此除了發揮創業家精神，更希望拋磚引玉吸引更多關心此議題的企業力量與資源。

在「公平同理，待客如己」的文化下，中國人壽與台灣失智症協會持續密切交流、合作，更贊助聯合學術研討會，以線上形式擴大推廣失智照護議題，支持台灣失智症協會發展對失智患者及其家庭的各項服務，並結合家屬、政府單位以及各方專業人士，一起推動失智症預防、治療及照護，為高齡化社會做好準備。

此外，中國人壽也對內推動全體同仁完成失智宣導及訓練課程，號召全台通訊處參與，為首家「失智友善保險公司」，並持續強化同仁服務觀念和實務能力，把對於失智症患者的理解與同理，落實於對高齡弱勢客戶的每個關懷與服務環節，提供有溫度的優質服務體驗，精煉價值主張並樹立服務新典範，讓失智朋友及其家屬能有一個友善的環境，感受到有溫度的服務。

同時，中國人壽也掌握社會脈動，於企業網站建置「健康防失智」專區，以輕鬆幽默方式傳遞失智預防正確觀念，並透過與台灣失智症協會聯名製作失智懶人包文宣，呼籲社會大眾正視失智相關議題，希望進一步凝聚社會的共好意識，成為一股溫暖穩定的正面能量。

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