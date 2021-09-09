國旅也要買保險！ 投保3重點快學起來

不少被疫情悶壞的民眾，紛紛出籠玩一波。根據台灣人壽網投統計，7月微解封以來，民眾出遊活動日漸頻繁，單是旅平險投保件數一口氣較疫情爆發前大增85%，預期中秋連加外出旅遊人潮將再湧現，但到底旅平險怎麼買才對？金管會教戰3招投保訣竅，一次挑到合適的保單不踩雷。

根據台灣人壽內部網投資料統計，7月中微解封以來，民眾已逐步恢復旅遊活動，截至8月國內旅平險件數較疫情爆發前提升85%，平均保費更增加40%，顯示民眾在國內旅遊的保障意識顯著提升，預期中秋節4天連假，外出旅遊人潮將再湧現。

另從網路投保數據來看，超過94%的網投保戶在投保旅平險的同時，也會一併加購傷害醫療實支實付保障；而網路投保國外旅平險部分，統計自6月以來，投保天數拉長，較去年同期提升70%，平均投保天數超過60日。

網路投保旅平險具有多項優勢，不僅可以在出發前1小時線上隨時保，3分鐘快速完成，且保費不分國內外均同一費率，單日保費只要22元起，即享有保額100萬元的意外身故及失能保障。

若發生重大燒燙傷，像是不幸遇到車禍事故導致火燒車等，額外提供25%保險金加倍給付；搭乘大眾運輸發生意外導致身故、失能，最高也有25%額外理賠給付；搭配傷害醫療保險實支實付附約，可補健保給付醫療費不足之處。

除了可到官網網路投保外，台灣人壽這次與易遊網合作，民眾在易遊網購買旅遊商品時，即可一鍵連結至公司網路投保旅平險；今年7月也在LINE旅遊平台上架，投保完即可於LINE看到投保紀錄，更方便跟親友分享旅程保障。

金管會曾提醒，民眾於規劃國內旅遊時，除安排旅遊行程、蒐集旅遊資訊及準備各項旅遊用品外，也可依自身需求規劃購買適足的旅行相關保險保障，以因應旅遊中相關風險。

針對投保提出3大重點，其一為投保旅平險可搭配傷害醫療費用附加條款，妥適安排相關醫療保障；第二為投保前應了解並比較各家保險公司提供的保障內容、範圍及理賠申請文件；第三為旅平險目前透過網路即可投保，不出門就可以購買出遊保障。

（文章來源：好險網、文：紀佳妘）

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