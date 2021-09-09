投保颱風洪水險 弄懂這3件事才有得賠

儘管9日上午各地依然晴空萬里，但中央氣象局預報，今年的第14號颱風「璨樹」已經在8日增強為中度颱風。由於颱風洪水險不是「風來就保、遇水就賠」，台灣《保險法》專家權威劉北元指出，颱風洪水險也非萬事都賠，民眾投保颱風洪水險前要了解三件事，這樣才能為自己的財產規劃更為完善的保險方案。

今年的第14號颱風「璨樹」已經在8日增強為中度颱風，中央氣象局預估對台灣影響最劇的時間將落在周六、周日，屆時是否會帶來強風豪雨，值得注意。由於之前的煙花、盧碧颱風已在台灣各地造成嚴重的水患，基於前車之鑑，不少民眾興起想要投保颱風洪水險的念頭，但投保颱風洪水險前，劉北元建議民眾應該知道三件事。

第一件事─想要買颱風洪水險是附加險種。劉北元說，目前保險市場中，颱風洪水險並不是獨立的商品，因此也無法供客戶單獨投保，想要買颱風洪水險的人，必須是家中的房屋已經有投保住宅火災保險，才能向保險公司要求加繳保險費，投保颱風洪水附加保險，遇到因為颱風造成的損失，才能獲得理賠。

除了上述的投保模式之外，劉北元表示，另一種方法是直接投保同時涵蓋火險與颱風洪水險的「居家綜合險」，在颱風侵襲時，也可以獲得保障。颱風洪水保險的理賠範圍，除了建築物本身及其裝修、擺放在建築物內的動產都在承保範圍內之外，包括因為颱風侵襲後所發生的相關支出，例如受保險房屋的清汙費用、在房屋修復或重建期間所發生的臨時住宿費用，保險公司亦負理賠責任。

第二件事是颱洪險並非萬事都賠。劉北元說，不少民眾以為只要投保颱風洪水險，颱風造成的損失都能獲得理賠。颱風洪水險並非「風來就保、遇水就賠」，其損失必須是直接因颱風洪水所造成的，才屬於理賠範圍。如果是間接因為颱風洪水所造成的損失，就不在理賠的範圍內了。

舉例來說，家中因為颱風停電二天，造成冰箱內部存放的食物腐敗毀損，這就屬於間接損失，因為冰箱內的食物並不是直接因颱風或洪水造成損壞；但是，如果是因為家中淹水，冰箱被洪水沖走，那麼除了冰箱之外，連帶裡面存放的食品，保險公司都應理賠。另一個例子則是，若是因為門窗緊密度不夠而滲水，或屋頂結構不良而漏水，造成屋內裝修或動產之損失，也不在颱風洪水險的理賠範疇。

第三件事是颱風洪水險不能中途加保。不少精打細算的民眾為了節省保費，經常會趕在颱風季來臨前（大約是5月前後）才向保險公司加保颱風洪水險，等到颱風季節一過又想辦理退保，拿回部分保險費。劉北元認為，劉北元表示，目前保險公司的做法是針對在每年5至10月中途加保者，要求必須按全年保費的100％來計算保費，而且中途退保的人也不會給予退費，因此，想要中途加保、提前退保的民眾，可要三思了。

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