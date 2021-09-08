元大人壽：三重保障保單 傳富優選

台灣人口老齡化日趨嚴重，依內政部8月初公布「109年簡易生命表」，國人的平均壽命達81.3歲，距65歲退休後還有十多年的生活要安排，而據衛福部統計，國人2019年「不健康餘命」為8.47年，是八年新高，更彰顯醫療保障的重要。元大人壽建議高資產族群可透過保險超前部署做好資產傳承及高齡化疾病的保障規劃。

元大人壽新推出之「元大人壽美利傳美元利率變動型終身壽險」即具備傳承與高齡疾病保障兩大功能，以美元計價，提供3年、6年繳費年期，讓高資產客戶可依自身需求選擇特定之資產傳承方案，亦將老年好發疾病「阿茲海默氏症」和「巴金森氏症」納入保障，同時將提供所有有效保戶多項專屬的醫療諮詢及生活禮賓服務。

該保單具備「三重保障」特色，即「保障」、「保財」、「保特定傷病」三大功能，為高資產客戶的優質生活構築保障。

「保障」即提供身故、喪葬費用、完全失能保險金，給付方式可選擇一次或分期，讓保戶享有保障外也可透過資產妥適分配之規劃，達成傳富之目標；「保財」是指透過美元計價商品分散風險外，並運用「增值回饋分享金」機制，當宣告利率大於預定利率時享有回饋分享金，協助資產持續成長。

「保特定傷病」是指倘保戶罹患阿茲海默氏症或巴金森氏症，並符合條款嚴重上述疾病之定義，將依保險金額之10％額外提供一筆特定傷病保險金，減輕家庭經濟負擔。

以50歲男性投保6年期、保額180萬美元為例，選擇以「增額繳清」方式累積增值回饋分享金，高保費等折扣後年繳保費為20萬2,860美元，假設保單年度宣告利率3.2％，於第六保單年度末享有188萬1,794美元保障，且未來仍會逐年增加，如罹患特定疾病將額外給付特定傷病保險金18萬美元。

元大人壽建議，高資產族群可運用此商品進行財務規劃與資產多元配置，及早規劃不但可預留稅源，有機會透過增值回饋分享金讓資產持續增長。