兆豐發Mega One 繳保費享現金回饋

台灣人愛買保單之外，現在刷卡分期繳保費更成為最新的趨勢，其中兆豐銀引述最新統計指出，兆豐銀行發行的「Mega One」，是所有卡別裡最主打保費優惠的一張卡，由於能同享現金回饋及分期零利率的雙重優惠，因此高達七成卡友都有申請保費分期付款，可見分期繳保費的需求，而自發行以來已成功吸引近10萬人申辦，平均年齡僅41歲。

倘若和其他發卡行的信用卡相較，兆豐銀「Mega One」目前同時提供民眾同享1％現金回饋無上限，及單筆滿6千免登錄自動分12期0利率，除了現金回饋率在業界算高，單筆滿6千即可免登錄自動分期。

台灣人熱愛儲蓄投資，平均每個人就有兩張保單，然而動輒幾萬元的保費對民眾而言也是一筆不小的支出，目前除了儲蓄險之外，大部分的保費都可以刷卡繳納，因此為了讓資金運用更加靈活。

民眾在選卡繳保費時，也要注意，有些信用卡若是繳保費，這筆刷卡就不會再給予現金回饋，通常民眾刷信用卡繳保費最常遇到的回饋狀況大致可分為三種：一是信用卡現金回饋會明訂保費不在回饋範圍，例如渣打「現金回饋御璽卡」，便有註明保險費與學費消費不提供現金回饋 。

二是現金回饋跟分期付款只能二擇一，例如富邦「鑽保卡」繳保費有0.5％回饋，但若選擇分期付款，就不能同享現金回饋；三是分期及回饋兩個都放送，如元大「分享黑啤卡」可同時享0.5％現金回饋及滿額12期零利率；台新「玫瑰Giving卡」則可同享平日1％回饋及滿5萬元分12期零利率優惠；兆豐銀「Mega One」同時提供民眾同享1％現金回饋無上限，及單筆滿6千免登錄自動分12期零利率。