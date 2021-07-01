東元經營權之爭波及六壽險 金管會示警

東元經營權之爭殃及池魚。保險局局長施瓊華1日親上火線，提及外界點出鈺叡公開收購菱光，背後大股東是創投達勝伍有六家壽險公司投資，恐有保險資金介入經營權爭奪的疑慮，施瓊華強調，壽險資金不得介入被投資公司營運，轉投資創投亦同，將請六家公司檢討是否已超越當初投資目的。

施瓊華強調，若達勝伍已介入經營權之爭，恐不符保險資金的公共性，六壽險險公司應以股東身分表達意見，至於六家公司是否應自達勝伍「撤資」，將由各公司自行決定，若已不符合資金運用目的、不合乎保險法，壽險公司本來就有續後管理流程去處理，這部分將要求六家公司自行檢討「投資決策是否要作改變」。

保險局是引用媒體報導，即東元集團會長黃茂雄找上中嘉董事長郭冠群，合資成立資本額10億元的公司鈺叡，6月21日鈺叡宣布在6月22日到8月10日，以每股29元，公開收購菱光最多50.1％股權，而菱光即是黃茂雄兒子黃育仁的核心事業。

鈺叡最大股東、即持股50％的達勝伍創投，而達成伍有78％的股權握在六家壽險公司手中，即宏泰人壽、遠雄人壽、國泰人壽、台灣人壽、全球人壽及中國人壽，最少持有5.71％，最高持有21.43％，被質疑有壽險資金介入經營權之爭的疑慮。

施瓊華表示，壽險業資金依據保險法不得介入被投資公司經營、不得出任董監事、亦不得與關係人合作介入經營權之爭，而壽險資金投資創投公司，創投公司再去投資其他公司，亦都要受同樣的限制，也就是壽險業投資創投之後，該創投亦不得介入公司經營權之爭。

施瓊華進一步指出，六家壽險公司投資達勝伍創投，都沒有超過25％、亦沒有出任創投董監事，即第一層是合法；第二層是目前菱光的公開說明書上已揭露，達勝伍後面有六家壽險公司投資，此時壽險公司必須善盡「續後管理」之責，即投資的創投在精神上亦不得介入任何經營權之爭。

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