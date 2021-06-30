暑假出國 投保旅平險不可少

雖然產險公司目前沒有銷售海外旅行不便險、旅行綜合險，若暑假要出國探親、遊學或留學，保險業者表示，還是可透過保險業務員買到海外旅行平安險等相關保險。

目前疾管署國際旅遊疫情除帛琉外，全球仍維持第三級警告，民眾應避免所有非必要之出國旅遊，富邦產險表示，產險公司除配合泡泡旅遊提供專屬保險外，國外旅遊皆暫時停止銷售旅遊不便險。但若民眾仍無法避免出國時，仍可透過業務人員投保「旅行平安保險」、「傷害醫療費用保險」與「海外突發疾病健康保險」等人身保障商品。

若考量民眾仍可能有短期出國洽公或省親的需求，國泰產險也表示，該公司依然持續提供海外旅平險商品讓民眾投保，海外旅平險除了有意外事故相關保障外，也有海外突發疾病醫療保險，保險額度最高200萬元，當民眾在國外發生突發疾病，而須在當地就診時，可以透過這項保險來填補醫療費用支出。

因此，雖然在美國可以免費打疫苗，但全球疫情仍在時，民眾在暑假若要出國探親、遊學及留學，富邦產險等業者仍建議民眾可透過業務人員投保「旅行平安保險」、「傷害醫療費用保險」、「海外突發疾病健康保險」及「緊急救援費用保險」等人身保障商品，並提高「海外突發疾病健康保險」保障額度，以確保能支付海外高額醫療費用。

產險業者表示，在投保旅平險若再附加投保「海外突發疾病健康保險」及「緊急救援費用保險」，即可提供海外醫療機構診療的門診和住院費用補償及海外緊急救援服務，可以獲得更完善的海外醫療保障，至於在國內投保疫苗險並不適用於國外打疫苗。

南山產險表示，該疫苗險只適用於「保險期間內經醫師或護理人員在中華民國境內的合格醫院、診所及衛生所提供接種服務之地方進行注射接種才可理賠」。

富邦產險表示，若留學生於海外留滯期間超過180天以上，則可另外向業務人員洽詢一年期型保障商品。