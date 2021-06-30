疫苗險該保嗎？怎麼選？一表弄清楚

各產險陸續推出疫苗險，究竟該不該投保疫苗險、如何選擇疫苗險？保險專家表示，依統計數據來看，施打新冠肺炎疫苗後出現不良事件 者比率其實不高，因各種疫苗險的保費不高，花數百元投保，確實可以讓民眾「心安」。另外，若沒有醫療險或足額醫療險，可透過疫苗險補強不足。

截至6月26日為止，已有8家產險推出疫苗險，網路投保疫苗險保費從不到百元至數百元，投保年齡從20歲至75歲，到80歲皆有，儘管各產險都稱「疫苗險」，但若細看，保障內容仍有些差異。

目前可網路投保的疫苗險(截至6月28日）有富邦產、安達產、兆豐保、和泰產、國泰產、南山產等，其網路投保保費（最低）分別98元、185元、182元、191元、185、182元；至於新安東京海上產險以及新光產險的疫苗險都將陸續問市，新安東京海上產、新光產險網路投保機制仍在建置中。不過，新安東京海上產險已宣布該公司疫苗險「疫保心安」年保費是500元。

新安東京海上產表示，主要保障在民眾若接種疫苗後28天內因疫苗施打不良事件於醫院住院診療或入住加護病房，將依住院天數給付每日3,000元的「住院日額保險金」或「加護病房保險金」，連續住院3天以上再給付2萬元「住院關懷保險金」；當接種不良事件導致身故時，則將給付定額30萬元的喪葬費用保險金；另經確診新冠肺炎等法定傳染病則一次給付「法定傳染病補償保險金」5萬元。

各疫苗險都有投保年齡限制，20~75歲都可以透過網路投保任何一家產險疫苗險；現只有和泰產、兆豐保及南山產等開放75~80歲的長者投保疫苗險。（或許未來有更多產險會放寬投保年齡至80歲）

各產險疫苗險除了承保年齡略不同外，其保障內容也不太一樣。目前各產險的疫苗險都只針對「新冠肺炎疫苗」，唯獨富邦產險的疫苗險是適用在所有「疫苗接種」，保障範圍最廣。

然富邦產險疫苗險分三種，保費分別是98元、399元及647元，保費不同，保障內容也不一，98元保單只有「疫苗不良事件費用補償」；若是年保費647元的保障則包括「疫苗不良事件費用補償保險」、「法定傳染病疫苗預防保障實支實付住院醫療保險」、「法定傳染病隔離費用補償保險」及「法定傳染病健康保險」多種風險保障。

至於新安東京海上產險「疫保心安」年保費500元雖略高於其他產險疫苗險，但該公司專案則是疫苗兼防疫，新安東京海上產表示，若經確診新冠肺炎等法定傳染病，一次給付「法定傳染病補償保險金」5萬元。

雖然因民眾對新冠肺炎恐懼，使近期疫苗險熱銷，保險專家認為，疫苗險的保障或分散風險的作用似乎有限，尤其對已買了足額的住院醫療險的人保障內容更有限，因為醫療險理賠常需要「收據正本」，即使投保疫苗險，也未必能申請到理賠。

「保險法」專家劉北元表示，從已上市的疫苗險保障內容來說，疫苗險的理賠項目大致上有住院日額、慰問金、加護病房增額給付及喪葬費用。若原本就有投保醫療險，當被保險人出現疫苗不良事件時，原先醫療險保障即會被啟動，因此，只有尚未購買醫療險或是保障額度偏低的人，才真正需要考慮投保疫苗險。

產險業者私下也提醒，施打疫苗險後有不良事件是否要有「因果關係」，各疫苗險理賠認定標準也不一。

和泰產險表示， 該公司疫苗險保單條款第三條第四項明白指出，「不良事件係指注射疫苗後，發生任何對健康造成負面影響的事件，但不一定存在著因果關聯性。」，只要「被保險人經醫師評估適合接種疫苗，於接種28日內出現不良事件者」排除除外事項，和泰產即會依約賠付。

但有些產險公司理賠標準較嚴格，須證明該不良反應與疫苗接種間具有合理因果關聯性；另有的保單上也規定「除外責任約定非屬衛生主管機關公告之不良反應之症狀不賠」，因此，民眾投保前可以先仔細看看各產險保單條款。

註1：同一保單年度最高給付45日

註2：含負壓隔離病房，同一保單年度最高給付45日

註3：同一保單年度給付一次，住院3天（含）以上

註4:一般疫苗是14天；新冠疫苗是28天

註5:年度最高給付2次，每次最高給付14日；註6:保期內可多次給付

註7:每次事故最高30日；註8：住院須達5日（含）以上