南山人壽推保單借款優惠利率

台灣疫情延燒三級警戒持續月餘，許多民眾生計面臨壓力，尤其是經濟弱勢族群，南山人壽為緩解保戶經濟壓力，繼去年陸續推出緩繳保費／保單借款利息、借款利率減碼等關懷措施後，7月1日起再推出保單借款年利率1.28％的優惠專案，單一要保人最高可申請新台幣10萬元。

南山人壽指出，申請資格除了身心障礙、中低收入戶、特殊境遇家庭以外，也納入符合政府個人紓困補助條件者，或者受新冠肺炎疫情影響以致經濟困難的保戶，也可憑相關證明文件辦理。

此外，為避免接觸，保戶可不出門利用網路、email、傳真或拍照等方式申辦，可更安心快速。在全台同島一命的關鍵時刻，南山人壽善盡企業社會責任，提供保戶實質幫助，「疫」同度過難關。

受疫情衝擊，勞動部6月公布全台有6,383人正在放無薪假，這當中可能包含周遭熟識的親朋好友，他們可能都是家中收入主要來源，甚或是家中唯一的經濟支柱，這時候，南山人壽的保單可發揮關鍵助力。

南山人壽保單借款優惠利率專案，提供五大類保戶申辦，包括身心障礙者、低收入戶或中低收入戶、屬於特殊境遇家庭扶助條例所定特殊境遇家庭之成員、符合政府個人紓困補助條件者和受新冠肺炎疫情影響以致經濟困難者，7月1日起申請保單貸款，所有新台幣保單皆適用，而貸款額度依保單可借款金額計算，單一要保人總借貸金額以10萬元為限，3年內可享1.28％的優惠年利率。

南山人壽表示，疫情期間，鼓勵保戶可採「遠距申請」，多加利用網路、email、傳真或拍照送件等申請，於疫情趨緩後再補足正本文件即可。

若保戶仍須臨櫃辦理，南山人壽於去年初，即全面提升第一線的防疫工作，櫃檯提供客戶消毒酒精、口罩備用，並量測體溫；所有客服人員全程配戴口罩、防護面罩，全台18個分公司客戶服務櫃檯加裝透明防疫擋板，等待區亦有社交安全的隔板區隔，在客戶和客服人員之間做一道防護，保護客戶也保護同仁。