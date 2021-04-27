宏泰薰衣草漲費 保險局提2大處理原則

宏泰人壽已宣布其一年期健康險附約薰衣草5月1日即將大漲保費，最高159％，保險局局長施瓊華27日提醒薰衣草的保戶一定要先繳保費或進行相關動作，以免一年期保單期滿即終止，後續保險局將嚴格檢視宏泰人壽調漲費率的合理性，若無法過關，即不准調費，溢收的保費將全數退還保戶。

施瓊華提出二大處理原則，一是宏泰人壽調漲一年期健康險附約的保費，這是備查制，採事後抽查，但保險局一定會檢視，「不合理就不准漲費」，宏泰人壽必須將為何調漲費率、為何是這樣的漲幅，說明的清清楚楚，讓保險局及保單審查委員等同意，若調整是有疑慮、保險局不同意調漲，則一切調漲動作無效。

二是保戶若是與宏泰人壽或行銷通路間有爭議，造成保費未能如期繳交，保險局將依個案，「想辦法讓他（指宏泰人壽）恢復到對保戶最有利的情況」，即保單即便到到期終結，也可能會要求恢復原狀。

對於外界指控是保險局限縮宏泰人壽業務，或相關監理迫使宏泰人壽調漲薰衣草的保費，保險局副局長張玉煇亦公開表示「並非事實」，調漲費率是宏泰人壽自己的決定。

由於宏泰人壽薰衣草附約有14萬張以上有效契約，到期時間不同，但宏泰人壽已通知保戶及銷售通路，從5月1日起調漲保費，女性最高159％，男性最高漲121％，第一波受衝擊的就是5月要繳費、自動續保的保戶。

施瓊華強調，保戶一定要先繳保費，讓保單不至於終止，承諾「保戶的權益，保險局一定會處理」，這張保單若宏泰人壽執意要調漲，保險局一定會嚴格審視合理性，若宏泰人壽無法提出合理的說明，則保險局不會同意調漲費率，5月1日保戶就算被多收保費，之後也會退還。

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