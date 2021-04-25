理賠便民再升級 中壽加入保險理賠醫起通

手術後拖著未完全復原的身體、穿梭跋涉在醫院與各家保險公司間，這是多數人申辦保險理賠的共同經驗，然而因申請文件的繁瑣流程及耗時奔波即將有解!中國人壽與臺北市政府攜手啟動「保險理賠醫起通」計畫，與北市10 所醫院合作進行醫療文件資料共享，自 5 月 3 日起，保戶只需至中壽網站申請理賠並進行授權，「保險科技運用共享平台」即會自動將診斷證明等醫療文件提供保險公司，讓保戶不需在醫院與保險公司間奔波遞件，大幅降低申請理賠所需文件的時間成本，與民眾攜手邁入數位、便利、友善的金融服務新紀元。

攜手北市府促成醫院及保險業資料共享 與多家醫院建立「保險科技運用共享平台」

中壽總經理黃淑芬表示，中壽以客戶體驗為核心積極發展 InsurTech，透過數位科技應用持續推動創新，在各種消費與生活場景中，致力帶給保戶更為便捷的保險體驗。2020 年中壽加入由壽險公會籌組的「保險業保全理賠聯盟鏈」，透過保險科技運用共享平台與保險同業進 行保單資料串接，當保戶有理賠或資料變更需求時，不須奔波於各家保險公司間也能完成申辦。這次中壽與臺北市立聯合醫院各院區、國泰醫院、新光醫院、萬芳醫院合作啟動醫療文件資料共享，更進一步為保戶省下往返醫院的時間，中壽也將運用區塊鏈技術的安全特性，為保戶個人資料進行高度資安防護，保障重要個資的隱密性。

台灣平均每人握有 3 張以上保單，若保單分屬不同保險公司，在申請理賠或進行基本資料更新時需個別提出申請，在準備各式文件上將耗時耗力。中壽指出，在保險業保全理賠聯盟鏈驅動下，保戶只需向中壽提出理賠或契約變更申請，並授權同意透過聯盟鏈通知其他保 險業者同步更新保單資料，即可享受一家申請、多家受理的便利性。在醫療院所加入後，診斷證明及醫療收據將以電子化方式傳輸至共享平台，讓保險公司即時取得理賠所需文件，大幅縮短保戶理賠流程等待期。

中壽強調，創新是企業成長及永續經營的驅動力，中壽透過深度布局數位與數據基礎建設，運用大數據分析及 AI 人工智慧，強化業務效率與服務品質，精準預測客戶潛在需求，更導入區塊鏈技術，攜手同業及醫療院所讓保險服務流程更便利，首將人臉辨識技術應用於投 保流程的「刷臉投保」服務，更屢獲《財資雜誌》(The Asset)「最佳生物辨識類數位獎」、保險業亞洲獎「年度數位創新獎」等國際獎項，中壽將持續優化客戶保險數位體驗，致力為友善金融生態圈及永續金融開創更多想像及無限可能。