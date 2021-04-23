宏泰薰衣草漲費事件 保險局下周處理

宏泰人壽薰衣草保單漲費事件，下周恐有新轉折。宏泰人壽總經理湯維華23日與保經公會溝通漲保費時，強調在保險局「月月緊盯之下」，董事會通過強化財務結構的配套措施，即大漲薰衣草保費並要求立即執行，但目前保險局已提早介入，若在5月1日前保險局有任何決定或要求配套，此案才算「塵埃落定」。

保險局局長施瓊華強調，沒有因為財務結構弱化，要求宏泰人壽調漲薰衣草的保費，大股東可以再拿出錢增資，就不用漲保費，「不可以敢賣不敢承擔」，第二調漲保費的合理性，應是公司要自己檢視與決定，若當初銷售時沒有跟保戶說清楚，保費可能變動，則是宏泰人壽與其銷售通路要一起承擔，不可以將所有責任推給金管會。

由於保經通路是銷售薰衣草保單的主力通路，這次反彈極大，並有公司揚言不再銷售宏泰的保單。

湯維華在與保經業者溝通時，坦言漲費率的二大原因，其實宏泰人壽很多同仁在保險業工作一輩子，沒有聽過漲保費的事，這項決定也引起業務通路及保戶很大的反彈，但因為宏泰人壽大股東2月才完成增資，不想因這張虧損的保單再影響財務結構，所以董事會有很大的壓力要求漲保費。

二是漲費率備查制，雖然保險局知道後很生氣，但程序上也拿宏泰人壽沒辦法，只能等事後檢視，且在保單條款上亦明訂續期時，保費是可以調整，保戶若不想再繳保費，保單就是終止；但因為保險局將嚴格檢視宏泰人壽這次的漲費決定，最後是支持宏泰的調費幅度，還是要求有其他配套措施，相信保險局亦會儘快決定，讓此事能儘快塵埃落定。

宏泰人壽2020年6月底的淨值比不到2％，12月底不到3％，且資本適足率（RBC）不到200％，去年底減資223.9億元，及今年初增資19.5億元後，相關指標拉回正常，但因為其銷售逾14萬件的薰衣草一年期健康險附約，在2020年損失率達104％，被保險局「警示」，所以董事會決定5月1日起調漲保費，最高漲幅達159％。

湯維華表示，這張保單在2019年損率只有49％，但去年飆升，其中，0到9歲的出險率極高，且剖腹產理賠亦嚴重，「確實有弊端」，但目前也只能用提高保費來解決。

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