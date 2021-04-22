4種壽險保單比一比 達人狂推高CP值組合

民眾到了家庭責任變更重時，都會想要為自己增加壽險保額，但在預算有限的情況下該如何加強保障也是一門學問。人們最常猶豫的就是定期險與終身險該如何選擇，多數網友則建議，如果有預算考量的話，可以先用定期險拉高保障比較重要。

一名網友在臉書社團《存錢人生》發文，表示想要為自己增加壽險保額，但卻猶豫要投保保費便宜、可續保到70歲左右的定期壽險，還是保費較貴、保障終身的終身壽險。

網友指出，如果是有家庭需要照顧，且需要負擔房貸的話，建議還是用定期壽險先拉高保額；若是本身快退休，小孩也長大、有謀生自理能力的話，就是要看是否有資產傳承需求，沒有的話可以用簡單的終身壽險安排身後事，如果有資產傳承需求，可以找業務員討論、做全面的資產規劃。

也有人認為，手頭比較緊張適合用定期險「低保費高保障」的特性先做好風險轉嫁，並將省下來的那些錢拿去做其他投資理財，直到經濟比較穩定寬裕時，再來規劃終身壽險。不過也有網友指出，「前提是差額省下來的錢你要真的讓他錢滾錢成功，不然還不如乖乖買終生（身）壽險」。

也有人提到「小額終老保險」。小額終老保險是金管會保險局推動的政策性保險，保費比一般壽險便宜約3成。今年7月開始保額上限從50萬拉到70萬，每人一生可以投保的件數從2張放寬至3張，是民眾在手頭有限時的另一選擇。

除此之外，不少網友推薦原PO可以投保「投資型壽險」，好處是保費比終身壽險、定期壽險便宜，且額度及保障內容可以因人調整及規劃。尤其當前金融市場正熱、股市頻創新高，購買投資型保單是個不錯時機，建議原PO可以用投資型保單加高壽險保障。

不過也要注意，投資型保險雖然有投資+壽險保障的功能，但投資損益要由保戶自行承擔，也就是「盈虧自負」，因此應該審慎評估自己的風險承受能力。民眾投保前，可以先從保障、保費、風險承受度、附加費用、保費成本和行政管理費等項目來比較考量，進行全盤評估後再做決定。

但無論如何，壽險保額需要依照人生不同階段調整，對於家庭「責任」的變化是其中一大考量。可以依照車貸、房貸、家庭每月開支、子女或父母後續生活基金等面向綜合考量。

首先需要估算自己負擔的責任，包含需要準備多少年的家庭生活基金以及所有資產負債，扣除其他可變現的淨資產之後，就是最低的保額需求；在收入能力有限的情況下安排壽險，最好不要低於計算出的最低保額需求；對於一般未有貸款壓力的成年人來說，壽險額度也至少要在1,000萬元比較足夠。

除了壽險可以在身故之後持續照顧家人之外，在生前也要透過足夠的保障轉嫁重大風險，以免造成家中經濟壓力，尤其經濟情況不那麼充裕的人，更需要規畫好保單。像是現在罹癌風險逐年增加、各項疾病的治療費用急遽攀升，不論是防癌險、醫療險或是重大疾病險…等，都可以支應龐大的醫療費用，或是轉嫁意外風險的傷害險，都是在壽險之外可以搭配安排的保單。

（文章來源：好險網；文：李瑞瑾）

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