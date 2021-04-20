宏泰人壽漲保費 保險局：不合理就調整

3月凍漲5月漲，宏泰人壽薰衣草健康險附約及一年期保證續保附約，在3月擬調高保費臨時喊卡後，19日又宣布因為理賠超出預期，導致費率不足，將從5月1日起調高保費，女性保戶最高被調159％、男性最高121％以上，基本款一年保費可從3千多元漲到9千多元。

保險局局長施瓊華20日表示，已緊急找宏泰人壽了解狀況，但因為調整保費是「備查制」，即壽險公司調漲後15天內申報相關資料，保險局才能檢視這次調整費率的「合理性」，施瓊華強調，若宏泰人壽此次調整保費「不合理」，保險局是可以給意見，施瓊華說：「不合理就要求他（宏泰人壽）改」，即可調整漲幅或分次調整等。

施瓊華並對宏泰人壽此次調整保費列出三大要求，一是注意合理性：是否有充份的依據及精算合理性，是否可以一次調漲那麼大幅度，這部分會等宏泰人壽申報文件後，由保單審查委員先進行檢視，必要時會召開保單審查會議，討論處理方式。

二薰衣草保單的保戶若有意見，要求宏泰人壽要好好溝通，若當初行銷時沒有說清楚，現在必須妥善處理，要拿出方案；三調整費率方案要跟銷售通路說清楚。

宏泰人壽的薰衣草健康險附約在2019年開賣，因為訴求醫療單據「副本可理賠」，且醫療費用額度高，保費相對便宜，目前有14萬張左右的有效契約，算是熱銷保單，宏泰人壽3月時就打算調漲保費，女性最高漲幅178％，男性則是133％，引起市場反彈及保險局關注，宏泰人壽緊急喊卡，怎知本周要通知保戶5月1日要調高保費，最高調幅降到159％及121％，但仍是「倍增」。

3月時保險局曾表示若一年期保單累積3~5年經驗值時，是可以依實際理賠狀況調整費率，但保險局還是會檢視合理性，宏泰人壽開賣2年左右就因損率偏高，要調整保費，保險局承諾一定會好好檢視這次調費率的合理性。