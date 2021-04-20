算錯請領年齡虧大 勞保年金最慘少領20%

勞保年金是多數勞工重要的退休金來源，但每個人請領時間都不同，以去年與今年的請領門檻來看，皆為62歲，但明（111）年起又提高為63歲，一個不小心算錯時間，給付最多可打到8折，因此善用「出生年次」來推算更有保障，除此之外，選擇「一次領」的人則沒有此困擾。

勞保年金制度從98年1月1日上路，法定請領年齡為60歲、勞保年資須滿15年，但依照勞保條例規定，從施行後第10年開始提高1歲，之後每2年提高1歲，直到65歲為止，也就是98至106年請領年齡皆為60歲，從107年起首次調高請領年齡為61歲，依此類推，到115年起都是65歲才能請領年金。

由於法定請領年齡會隨著時間變動，容易讓人搞不清楚幾歲可以領退休金，但其實最簡單的方法是看自己的出生年次，就可以推算年齡門檻才不會算錯，如民國46年以前出生的勞工年滿60歲就能請領；民國47年出生法定請領年齡為61歲，依此類推民國48年為62歲、民國49年為63歲、民國50年64歲，而民國51年以後出生的人都是65歲請領。

相信也有很多人聽過勞保老年給付可以「提前領」或「延後領」，且領到的錢會「加%」或「減%」。勞保局指出，其實這是針對符合請領「勞保老年年金（月領）」資格的人才有的規定。

勞保局表示，只要符合請領年齡和條件，就能依自己狀況考慮要「提前領」或「延後領」，但要注意的是，一旦選擇提前或延後就不能夠反悔，也就是選擇提前領或延後領的勞工，以後就不能更改增給或減給的比例。

勞保年金設有提前領的「減給老年年金」，或延後領的「展延老年年金」共2種機制，皆以5年為限，其中最早可提前5年開始領，每提前1年按給付金額減給4%，因此最多可提前5年，也就是減給20%，相當於打8折；反之，每延後1年按給付金額增給4%，最多可延後5年領，可多拿20%的展延老年年金。

勞保年金是多數勞工重要的退休金來源，隨著破產年限在即，年金改革也破在眉睫，儘管政府掛保證絕對不會倒，不少民眾仍感到不放心，因此趁早規畫第三層退休準備，透過基金、債券、股票等工具逐步累積資產，同時也別忘以保險規劃，轉嫁突如其來的風險，不怕退休金被醫療開銷拖垮。

（文章來源：好險網；文／紀佳妘）

延伸閱讀

靠配偶遺產稅省很大？碰上2情況就GG

低價股換手 電子反彈 台股高檔震盪

10家高CP值股東紀念品 現在買還來得及！

矽晶圓搶手 環球晶等4檔看旺

貨櫃船Q3業績不墜 三雄目標價挑戰「它」