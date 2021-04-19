不上課就清掉 壽險業務員Q1少逾5,500人

沒上課就清掉。據壽險公會統計，由於金管會去年開始要求業務員每年必須上六小時法遵課，否則就要撤銷登錄，各公司年初清理未上課人員，加上過年離職及考核淘汰等，造成壽險業務員總登錄人數首季少逾5,500人。

2020年6月底，壽險業務員總登錄人數一度達39萬9,263人，差一點就能突破40萬人數的大關，但下半年因為最低死亡門檻等新制上路、壽險公司考核業務員清理掉無產能者，業務員不增反減，去年底登錄人數達39萬6,224人，全年淨增加5,753人，是近七年淨增加人數最少的一年。

今年到3月底，壽險業務員總登錄人數達39萬683人，比去年底再少逾5,500人，主要是壽險公司少了3,700多人，保代的業務員亦少逾1,200人。

每年壽險業都會訂下增員目標，即招募新業務人員，一年大約需要三～四萬多人，但很多人進來3個月內就因不適合而離開，亦有自然脫落、退休者，所以近年來整體壽險業務員最多大約一年淨增加1萬到1.5萬多人，已算非常好的成績，2,018年僅增加6,940人，且裡面還包括內勤人員，因工作需求也考業務員證照並進行登錄。

去年因為有多項新制上路，如最低死亡保障門檻，投資型保單錄音或錄影降到65歲，利率下降，新台幣保單責準利率降至史上新低，甚至出現零利率，業務員一年至少要上六小時法遵課等，可以說壽險業務員工作難度提升。

不過去年也因為新冠肺炎爆發，旅行觀光業很多人短暫失業，有不少人就趁此空檔去考業務員證照，且不少壽險公司都有推出帶有財務補助的招募新人計畫，即半年左右壽險公司提供訓練課程，若業務達標，有底薪加一定的獎金，讓新進人員至少每月有3～4萬元的收入，所以去年上半年有不少人加入壽險業務員行列。 今年因為法遵課一年期限將至，不少公司清理失聯或未上課的業務員，加上疫情緩解，今年首季業務員人數呈現萎縮。

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