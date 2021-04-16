老了失能怎辦？揭可拿兩筆勞保給付關鍵

每月繳的勞保費，除了未來可領到退休金之外，也有提供失能給付的基本保障，只要經確認病況、治療仍無法改善，即可向勞保局申請，不過當碰上符合老年給付的請領條件時，又該怎麼領才對？其實可分成兩種情況，勞保局教你要弄對請領順序，才能領到兩筆給付，否則一不小心就會少領一筆救命錢。

有一位剛滿65歲準備退休的民眾，由於有家族遺傳的腎臟病史，但近來狀況持續惡化，醫生認為必須終身洗腎，讓他相當苦惱，領了勞保的老年給付，還可以請領失能給付嗎？

情況一、未領老年給付

勞保局表示，勞工若在離職退出勞保後一年內診斷永久失能，還沒領取老年給付之前，還是可以依照勞保條例規定，請領失能給付。

情況二、已領老年給付

勞保局指出，已退職並領取老年給付的民眾，由於保險效力於退保當天24時終止，儘管是在離職退保前罹患傷病，但是在保險效力終止後，才診斷為永久失能，就無法再領取失能給付。

勞保局建議，若在加保有效期間內，遭遇傷害或罹患疾病，於加保中或退保後一年內診斷為「非屬終身無工作能力」的失能項目，可以先申請失能給付，再請領老年給付，等同於兩筆給付都拿得到。

所謂的失能給付，是依身體失能部位不同，分成精神、神經、眼、耳、鼻、口、胸腹部臟器、軀幹、頭臉頸、皮膚、上肢、下肢等12個失能種類、220個失能項目、15個失能等級，按照失能程度不同，給付分成兩種。

其中月領的「失能年金」，是指經審定失能狀態符合失能給付標準附表所定的20項「終身無工作能力」之一，或是失能程度符合第1至7等級，並經個別化專業評估工作能力減損達70%以上，且無法返回職場的勞工，也就是屬於「終身無工作能力」。

至於一次領的「失能一次金」，則是經全民健康保險特約醫院診斷為永久失能，且失能狀態符合失能給付標準規定，但未達「終身無工作能力」的給付項目者，可1次請領失能給付。不過，如在2009年1月1日前已有保險年資，符合「終身無工作能力」的給付項目，也可選擇一次領。

如果害怕老了之後一不小心失去勞保失能保障，其實可以透過保單來轉嫁風險，像是長照險就能轉嫁民眾長期照護的開銷，或是在年輕時就準備好足額退休金，不怕老年生活會因為重大傷病沒有依靠。

（文章來源：好險網；文／紀佳妘）

延伸閱讀

沒錢繳「儲蓄險」認賠嗎？揭解套4方法

附保證投資型保單又來了 這3種最適保戶

台股掛牌ETF 下周起除息潮來襲

外資買超61億 鋼鐵航運噴 台股續寫新頁

美鷹派籲擴大制裁陸半導體 台積又被點名