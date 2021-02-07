國人健康財務風險 持續強化

醫療科技不斷提升，讓許多病痛都有了更有效的治癒方式，但相對費用也會隨之提高， 根據衛福部「歷年國民平均醫療保健支出統計」，從 1991 年的 10,553 元到 2018 年已增加 至 51,189 元，成長數倍之多，中國人壽提醒民眾要注意健康財務風險，會隨著年齡老 化、通貨膨脹、醫藥進步、醫療器材精進，負擔越來越沉重，建議宜持續檢視是否充足，才 有助於減少未來面臨病痛時，還要顧忌經濟壓力。

國人年均醫療費用翻倍增加

台灣雖擁有令世界稱羨的健保制度，可支付大部分醫療費用，但這也讓許多人對未來的 健康財務風險失去戒心，尤其在人口老化與少子化趨勢下，健保繳保費的人數減少，使用人 數和頻率卻上升，恐會讓健保制度為維持永續經營，必須要提高保費、增加自付金額或降低 各項給付來因應，而民眾退休後想要長期保有現在的醫療水平，勢必要負擔更多的自付醫療 費用與成本。

「中國人壽安心手術終身保險附約」含上千項手術項目 門診或住院手術皆適用

為鼓勵民眾持續健全自身的醫療保障，「中國人壽安心手術終身保險附約」提供多達 1,499 項手術項目保障，以及 98 項特定處置項目，而手術給付倍數從 3 倍至 80 倍、 特定處置給付倍數則由 0.5 倍至 40 倍不等註 4，無論門診手術或住院手術都含括在保障範圍 內，另有老年關懷加碼給付手術 34 項，讓醫療防護網更周全。

中國人壽表示，像是常見的鼻息肉切除術、胃潰瘍的局部切除、腸粘連分離術、椎間盤 切除術、胸腺切除術等手術，或是虹膜雷射術(青光眼)、黃斑部雷射術、三叉神經阻斷術、 骨髓移植術、腸胃道出血栓塞治療等常見特定處置，也在此保單的保障範圍中。

此外，被保險人保險年齡達 65 歲的保單週年日起，若因疾病或傷害需要實行的手術符 合手術表中給付倍數 50 倍以上之項目，將可額外申請老年關懷保險金，總計連同手術醫 療保險金、特定處置保險金、老年關懷保險金三項，累計給付總額上限可達保險金額的 2,500 倍。

至於保費部分，以 30 歲男性為例，購買主約後再選擇附加「中國人壽安心手術終身保 險附約」，保險金額新台幣(以下同)1,000 元，繳費 20 年期，附約年繳保費為 8,980 元，平 均每日保險費約 25 元，立即享有手術保障至被保險人保險年齡 100 歲之保單週年日。