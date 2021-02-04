美元儲蓄險買早了想贖回 網驚：別衝動

在新台幣強升下，民眾瘋搶便宜美元。原PO在臉書社團「存錢人生」發文指出，目前手頭有一張美元儲蓄險，「2年前當時29買進，換算台幣約55萬」，還有2年到期，目前已經不用繳費，想提前贖回又怕會賠本，但放著感覺心也在淌血，「大家覺得美元還會漲得回29嗎？」因此想詢問網友們有沒有更好的理財方法。

此文一出後，立刻引起網友們熱烈討論，大多網友勸原PO別衝動解約，放著放著就好，「不賣都不算虧錢」、「如果不缺錢，放著生利息」、「現在也買不到利率好的儲蓄險了」、「不需要用到美金就放著增值，總有一天會變大包的給你」、「一定會回來的不要急」、「等！以前買的保單一定都有3.5%以上，放著生利息」。

一名過來人以親身經歷安慰原PO，「我也買在29-31，大家都不孤單，現在低點卻沒閒錢不能再投進去了」，引起其他網友紛紛喊「+1，就讓美元賺美元」、「我買31塊多，已經放著不想理」、「我的也買3年了持續繳中，打算放著不理他」、「安心放著哦！現在贖回也太虧了」。

另名網友觀察過去美元走勢，分析「匯率波動一直以來台美就是大概31-27區間，時間長短而已，只能說想清楚才投資，什麼都有風險，買了就乖乖繳完，看起來了不起就是有可能匯差會吃掉你一點點保單的利息收益」，他自己也買6年期美元儲蓄險，年繳3千多美元，每個月分批買慢慢攤。

不過，萬一臨時手頭緊，急需用錢時又該怎麼辦？就有網友建議，短期有資金需求，可以「保單借款」，可別一下就解約，畢竟有時候提前解約所損失的錢，比1年利息多很多倍，這樣可划不來，也有其他人附和，「提前解約除了高利率沒了，匯差也賺不到，65歲時可能也會後悔怎麼沒有把這筆錢留著當退休金」。

一般來說，短期有資金需求的民眾，保單借款的確可應急，且通常免手續費、免保證人，利息也按借款天數計算，因此沒有設定還款期限，也就是能隨借隨還，但要留意的是，當沒有償還借款的本息加上利息，超過保價金時，保險公司會通知保戶還借款本息，否則保險契約效力恐怕也會失效。

（文／謝曉曦 ）

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