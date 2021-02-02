防疫神單月底前全數核保…恐有難度

台灣產物防疫神單一戰成名，但大量進件的結果，2月底前要全數核保完畢，應都很拼。據金管會2日公布的數據顯示，產險防疫保單從去年初到今年2月1日為止，共投保18萬3,580件，比1月21日時，多出3萬4,835件。

分析增加的防疫保單中，大部分應都是台產的保單，等於七天只能核保出3萬多張，若真如外界預估的30多萬到100萬張新送件保單，則2月底前要全數核保完成，恐有一定難度。

保險局副局長張麗惠也表示，台灣產物的法定傳染病防疫費用保險，是「核准制」保單，也就是經保單審查小組通過的新型態保單，主要是台產開發這張防疫保單時，當時國內產險公司已推出的防疫保單，都是要確診、經隔離才理賠，但台產這張保單是「檢疫」就納入理賠，是屬新型態保單，最後是用核准制。

國內共有14家產險公司從2020年3月之後，陸續推出32張防疫保單，但到今年1月21日為止，據保險局統計，僅銷售14萬8,745件，到2月1日，已增加到18萬3,580件，即一周增加3萬多件，速度雖快，但若以1月底時幾乎是口耳相傳，競買台產防疫保單的情況，台產收件數應有數十萬張以上，且若保戶無填寫不實或無法完成補件的情況，台產都應核保，以上述速度推測，台產要全數完成核保，恐還要一段時間。

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