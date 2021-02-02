健保支出暴增 「它」可轉嫁老年醫療風險

國人平均壽命越來越長，不健康生存年數卻也同步成長，也就是說，人們老年之後拖著病的時間會越來越多。根據統計，2019年政府針對疾病與健康給付共6,931億元，比前一年增加了233億元，其中有95%都是健保支出，與人口老化、民眾需求增加等因素有關。

主計總處統計，2019年疾病與健康給付6,931億元，較2018年增加233億元或3.5％，主因為2019年健保給付成長3.8％所致；若與2000年的2,956億元相較，增加3,975億元或1.3倍，19年間平均年增率為4.6％，給付規模擴張主要是受全民健保醫療費用成長所致。

在疾病與健康給付的計畫當中，以「社會保險」計畫6,586億元佔95%為最多，比2018年增加239億元或3.8％，當中以全民健康保險為大宗，佔比高達99.7%。

健保支出逐年攀高，與人口老化、對急重症病患加強照護、新藥與新醫療科技及民眾需求增加等因素有關；在未來，健保的給付條件可能會越來越限縮，並邁向以自費負擔為主的醫療服務型態。

在人們普遍都能活到七老八十的未來，儘管無法工作，也要確保自己可以接受到完整的醫療資源，保單是可以轉嫁老年醫療風險的最佳方式，早點為自己做好完整規劃，才能坦然面對老年之後的醫療需求。

（文章來源：好險網；文／李瑞瑾）