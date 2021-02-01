集保領先全球打造永續投資生態系

ESG（環境、社會與公司治理）儼然成為企業經營與投資新趨勢，臺灣企業、投資機構與一般投資人應如何因應調整，搭上這股全球浪潮。

由集保結算所舉辦的「2021臺灣ESG及責任投資論壇」1月27日圓滿舉行，邀集重量級專家與會，針對ESG議題進行全方位探討。特別是今年因應疫情移師線上舉行，仍吸引逾400家發行公司、50家投資機構，共計超過千人參與，反應熱烈，獲各界高度肯定。

集保結算所林修銘董事長在開幕致詞時表示，全球永續投資金額步步走高，去年Q3達1.2兆美元，其中臺灣的表現突出，居亞洲永續投資資金淨流入之冠。為促使臺灣和ESG進一步接軌，集保結算所特別與富時、ISS、Sustainalytics、MSCI等四大國際機構合作，創建全新ESG平台，獲英國百年媒體盛讚為全球創舉，未來希望在該平台基礎上，除提供相關資訊外，更能強化公開發行公司、投資機構與研究機構等社群交流的平台功能，藉由無障礙的溝通對話，將ESG的理念與評分納入企業政策，有效確實地執行並揭露相關資訊，也期待投資機構運用相關資訊在其策略投資，更期待如顧問諮詢、會計等第三方機構利用該平台創造更多的ESG的實踐與應用，帶動臺灣ESG生態系的發展。

金管會黃天牧主委在開幕時強調，ESG已成國際潮流，金管會將持續強化責任投資及ESG的市場機制，包括公布「公司治理3.0－永續發展藍圖」計畫，資訊充分揭露、落實機構投資人盡職治理守則、推出永續版平台及針對外資與國際投票顧問機構的盡職治理守則概念，鼓勵其與國內上市櫃公司相互溝通，創造多贏。

論壇中，全球最大基金公司之一的富達國際（Fidelity International），及歐洲最大ESG研究機構Sustainalytics代表，皆分享ESG在國際上已成為投資的量化指標。富達近年更自行建置評分模型，協助投資團隊分析師針對研究企業的業務內容與ESG作為，進行整合性分析。二大國際投票顧問機構ISS及Glass Lewis則強調，ESG風險管理將成為股東會及董事會重要議題，若公司有重大缺失，將可能影響投票顧問機構對相關董事連任的支持。

集保今年將持續推動塑造臺灣的永續與責任投資社群，並成為連接全球和國內投資機構、投票顧問機構、ESG研究機構和發行公司的樞紐，以促進臺灣的永續與責任投資實踐，更多詳情資訊，可上網搜尋集保ＥＳＧ。