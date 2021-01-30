年終放大術！規劃保單2重點 再賺1個紅包

金牛年即將到來，人生每個階段都會有不一樣的規劃，不少人趁這個時候進行保單健檢，可以從年齡、健康狀況、生涯規劃、市場環境等4大面向，適時調整保障額度，做好醫療險、壽險等保障，更能面對未來突如其來的風險，也能提早佈局退休規劃，不妨在年終入袋後，重新檢視保障內容，把錢花在刀口上。

疫情恐怕連帶影響年終獎金縮水，這時如何聰明運用就很重要，隨著國人平均壽命達80.9年，但「不健康生存年數」更創下史上新高達8.41年，也就是說儘管能活到老，卻需要臥床長達近9年的時間，凸顯出長壽、長照風險不可輕忽，富邦人壽對此提出2招因應，不妨利用這類額外收入，補強健康醫療保障，確保退休後的醫療所需，維持老後的生活品質。

第一招「補強醫療保障」，隨著醫療科技日新月異，民眾自行負擔的醫材及門診手術項目增加，也讓個人醫療開銷的負擔也日漸提高，因此民眾平時首要考量的保險規劃就是醫療險，兼顧日額給付與實支實付兩種理賠給付型態，才能避免疾病發生時，龐大的醫療費用支出拖垮家庭經濟。

此外，一般常見的白內障、體外震波碎石等手術都不需要住院，也建議民眾應加強住院實支實付型醫療險，選擇涵蓋門診手術，更能有效滿足醫療的需求。

第二招「提早規劃退休」，國人平均壽命提高，代表生活所需的開銷只增不減，退休規劃就顯得格外重要，建議民眾可從「退休4帳戶」，包含醫療、長照、養老和責任等面向，檢視自身的退休規劃是否充足，也就是在備足醫療保障後，可以利用生存保險金與增值回饋分享金「雙金流」的概念，提前為退休生活做好準備，如利變型保單定期定額專款累積退休金。

富邦人壽也提醒，多數初入社會的年輕世代，只知道父母在小時候就替自己買了保單，但卻不知道自己擁有哪些保障，而早年投保的保單內容，也可能因為醫療環境與時俱進，出現保額或保障範圍不足等問題，不妨在新春除舊佈新的同時，也一同全面檢視保單。

（ 文／紀佳妘 ）

文章來源：好險網

延伸閱讀

勞退不夠用？用2招放大退休金還能節稅

退休金不夠用怕爆！專家曝2大NG理財法

退休理財掌握3要素 加速邁向財富自由

終身醫療險！為何百萬理賠看得到吃不到