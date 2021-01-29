獨》新壽再砸近60億 買新竹英迪格大樓

還是不動產「靠得住」。新光人壽董事會29日通過，以56.4億元左右，買下新竹市公道五路英迪格酒店的三棟大樓，且售後租回5年，目前大樓幾乎滿租，年收益率逾3.8％。

這是新壽今年1月出手買下的第三筆不動產，1月12日才以92.888億元搶下中華開發總部大樓，21日再以3.03億元左右拿下高雄地上權，三筆不動產合計近156億元。

2020年下半年以來，雖然資本市場行情佳，股債市雙漲，但對壽險資金而言，波動風險亦相對提高，新光金去年11月法說會即表示，會在六都尋找有增值潛力、帶有租約的不動產，這項尋找優質不動產的行動，將不設投資上限。

依據保險法，壽險業投資不動產上限為其可運用資金的30％，據保險局統計，到2020年12月，加上不動產評價利益，壽險業投資不動產金額為1兆3,532億元，約占其資金的4.74％，即仍有極大的加碼空間。

在全台擁有逾200棟不動產的新壽，在2020年決定將投資性不動產續後列帳方式，改用市價法，即一次認列469億元的不動產增值利益，強化新壽的淨值，未來若不動產價值上漲，新壽的獲利及淨值都會跟著成長，再加上去年被金管會開罰，國外投資上限從43％降到39％，等於多出1,200多億元資金要去化，也因此新壽近半年來積極買不動產。