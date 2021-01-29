2020年卡關 壽險網路投保暴減七成

壽險業積極發展的網路投保業務，2020年「卡關」。新冠肺炎造成國人出不去，網投旅平險少了10萬多件；國泰人壽退出網投利變年金競價戰局，宣告利率僅1.45％；南山人壽仍未恢復網投戰力，只賣旅平險，三因素造成2020年壽險網投新契約保費僅7.34億元，較前一年衰退70％以上，亦是此業務2014年開放以來首見衰退。

產險及壽險公司近年都積極拓展網路投保業務，因應新世代的投保方式，據金管會統計，產險業去年網路投有175.51萬件新契約，也較2019年少了逾85萬件保單，衰退幅度近32.8％，主要也是產險公司的網投旅平險或旅綜險，因國人無法出國旅遊，投保量驟減，保費僅6,309萬元，比前年的2.48億元衰退近74.6％。

但產險網投保費仍是有成長，2020年是16.67億元，成長14.03％，即網投汽車險成長近48％，保費有12.2億元，網投機車險保費亦成長27％，保費近3.19億元。

壽險業2019年網投新契約保費24.71億元，超越產險業，但2020年網投業務不增反減，全年新契約保費僅7.34億元，不到產險業的一半。

壽險業同樣面臨國人無法出國旅遊，網投旅平險業績大減，但因為壽險網投旅平險保費還是略高一些，本來就沒有產險業銷售量大，全年件數少了近10.8萬件，2019年壽險網投旅平險新契約保費約1.33億元，去年不到3,800萬元，衰退近72％。

但衰退金額最大的還是來自網路投保利變年金，2019年網投利變年金宣告利率還有2.76％左右，全年大賣逾23億元，2020年初各家宣告利率都還有2％以上，同樣因新冠肺炎造成全球降息，且新台幣保單匯兌成本拉高，國泰人壽在下半年決定退出網投利變年金的競價戰局，將宣告利率降到1.45％，其餘壽險公司則多還在1.9～2％以上。

2020年網投利變年金新契約保費6.84億元，仍是壽險網投業務的最大宗，占93％，但比前一年衰退近71％，2020年網投利變年金新契約保費第一名是富邦人壽，有1.9億元，第二名是台灣人壽的1.46億元，中國人壽有1.3億元排名第三，第四名則是新光人壽的1.1億元，下半年退出戰局的國壽以0.63億元，排名第五。