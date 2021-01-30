勞退不夠用？用2招放大退休金還能節稅

想要過上好的退休生活，在退休之前才開始動作，或是預想只靠勞保、勞退6％就能達成，已經是不太可行的選擇了。究竟該如何從年輕開始做準備、要用哪些方法達成目標，有兩個非常安全、穩當，又可以節稅的好方法，一個是增加勞退自提比例，但如果不相信政府的操盤績效，用保單來規劃退休更妥當。

一般勞工都只有由雇主提撥的6%，但勞工其實也可以在所得6％範圍內自願提繳退休金，假設一位上班族每月薪水36,000元、工作35年到65歲，每年薪資成長1%，勞退投資報酬率每年3%，每月自提6%退休金連同雇主提繳6%，經勞動部網站系統試算，65歲請領時，選擇一次退休金可以領到376萬多元；選擇月退休金，則1個月可以領到約2萬多元，並請領至平均餘命為止（目前為84歲），領取金額是沒有自提的勞工的將近2倍。

另外，一年下來共自提的26,136元（36,300元×6％×12個月），在報稅時可以不計入薪資所得。

雖然勞退自提可以多累積一些勞退金，也可以節稅，但是勞退基金績效差強人意，甚至還虧損連連，民眾若是想要追求更好的資產累積成效，自己另外選擇理財方式更容易達成。

想要為自己有效地累積退休金，還可以用保單來做規劃。可以利用穩健累積資產、能提供退休之後現金流的保險商品來準備，如年金險、利變增額終身壽險都是不錯的選擇，同時也有節稅功能。

除了「錢不夠用」的焦慮之外，還必須把長壽、健康等風險一併列入考量。這時就需要醫療險、長照險、失扶險等保險來轉嫁健康風險，這樣也不用擔心老年之後的醫療費用，會吞蝕掉自己的退休準備金，趁年輕規劃好足夠的保險，退休生活保障就能更完善。

（文／李瑞瑾）

文章來源：好險網

延伸閱讀

勞保也有失能給付！1情況還可領老年給付

退休金保衛戰！用1招不怕年金給付被扣押

別跟錢過不去！勞保給付錯過5年期限泡湯

靠勞退6%恐淪下流老人 慎選保單養資產

退休金不夠用怕爆！專家曝2大NG理財法