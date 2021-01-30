長照險怎麼買？每5個上班族就有1人踩雷

你曾想像過自己的老年生活是兒孫滿堂、孤獨憂鬱、疾病纏身、還是活到老學到老？另外，守候在旁照顧的人是另一半、子女、外傭、照服員？想過老了到離開人世，長照的費用大約是多少？人老了，最關心的就是健不健康？錢夠不夠用？誰來照顧？

政府2017年推出的長照十年2.0，是希望幫助國內70多萬失能家庭，但是政府準備長照的預算有限，實質補助常會與有照顧需求家庭的認知有所差距，長照預算並不是每一個家庭或每一位病人都會照顧到，政府會優先針對弱勢家庭提供實質補助，所以並不是你希望政府提供協助就一定會得到實質幫助。

隨著台灣人口結構快速老化，根據國家發展委員會推估，2018年：老人比例超過14％，台灣邁入高齡國家；2026年：老人比例超過20％，晉升超高齡國家，到了2034年，全國一半以上都將是超過50歲的中高齡人口，走入人生下半場，避免不了面臨老化、身體病痛、病重臥床等身體狀態，需要看護及醫療機率變高。

當家中有一人身心功能開始喪失時，無可避免的照顧責任，直接衝擊一個家庭的經濟和時間分配。根據勞動部推估，台灣1153萬勞動人口中，有231萬的人雖然不是主要照顧者，但須分攤照顧責任，白天上班、晚上接手照顧，或經常要請假帶長輩就醫，換句話說，每5個上班族就有1人踩到長照地雷。

雖然政府長照20.中有長照支付新制，自2018年起提供「照顧及專業服務」、「交通接送服務」、「輔具服務及居家無障礙環境改善服務、「喘息服務」等四大項給付服務，放寬申請資格與提高補助額度，包括外籍看護工家庭也有部分補助，但許多民眾都不知道。

但是會面臨一種窘境是，就算申請到服務，也經常需等很久，或是服務內容限制很多，無法滿足需求，需要被照顧者一旦失能程度加重，只好放棄政府的長照服務，轉而申請外籍看護工和機構，但這兩項選擇都被目前的長照政策排除在外，也就是說，高達5成的長照失能家庭無法申請政府的長照服務，也就是「用不到」的困境，此時就必須自力救濟了，如果家中人力有限，勢必要透過經濟請外力來輔助。

出院的第一天，可能是失能的開始，長期照護的費用包括一次支付費用、照護費用和耗材費用，若聘請全天候看護，每個月保守估計需要10萬元，這對許多家庭來說是龐大的經濟負擔，因此建議及早規畫，以應付未來長期照護所產生的龐大費用。

伴隨高齡社會無法逆轉，有保險公司參考鄰近相似的日本其高齡人口結構與環境發展而出的保險樣態，設計推出「台灣人壽愛家寶終身保險」，為終身壽險結合長照預支保障的新型態保單，更首創「代理人理賠申請機制」。

以往終身壽險是為了保障保險人一旦發生意外，可以讓遺族有筆理賠金，不至於造成經濟負擔；至於長照險，是迎合希望透過保單，能讓自己晚年起碼花得起錢請人照顧，市面上常見的3種定期給付長照相關險種，分為依失能和失智狀態給付的長照險、依疾病給付的特定傷病險（俗稱類長照險）和依殘廢等級給付的殘扶險，無論哪一種，與終身壽險、醫療險最大差異是，長照險透過每月或每年付給保戶一筆錢，確保退休後的生活基本保障。

有別於過去傳統壽險提供家人身故保障，「台灣人壽愛家寶終身保險」是以「自己使用」的保障便成為保險規劃重要課題，這張新型態壽險保單，創新長照預支保障，經認定符合長照理賠狀態，則可選擇從保額中一次性提前給付50%，做為長期照顧保險金，優先照顧自己，維持生命尊嚴，也無需每年重新認定長照狀態，降低對病人及家屬的折磨及理賠認定困難的痛點。此外，高額長期照顧保險金也能支應進入照護所需的緊急醫療費用。

過去，一旦發生長照狀態，被保險人若意識清楚，可用拇指印代替簽名申請理賠；若被保險人昏迷或意識不清，就必須申請「監護宣告」，再由監護人幫被保險人申請保險理賠，申請過程相當耗時。「台灣人壽愛家寶終身保險」當長照狀況發生時，立即啟動長期照顧保險金一次性給付，不僅可先支應各項必需性費用支出，繳費期間內也可享有豁免保費。此外，更首創「指定代理人機制」，投保當下可約定指定的二親等內親屬為代理人，一旦發生長照風險，其可代為申請長照保險金讓保障更周全。

一般來說，長照險理賠項目是被保險人因疾病或意外，喪失自理生活能力時，會給付保險金以減輕經濟負擔，且以「長期照顧狀態」給付理賠金，其判定依據為，首先是「生理功能障礙」，只要符合巴氏量表或依其他臨床專業評量表診斷判定達特定期間以上（最長不得超過6個月），只要進食、移位、如廁、沐浴、平地行走、更衣等6項中有3項無法自理，保險公司就會給予理賠金。

另一種為「認知功能障礙」，則是持續失智狀態，並有2項以上分辨障礙外，且依臨床失智量表（CDR）或簡易智能測驗評估達中度以上，即符合理賠標準，但要注意的是，民眾透過長期治療、復健，身體逐漸好轉，就會暫停長照險的給付。

（洪子晴）

文章來源：理財周刊

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