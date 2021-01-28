守住了！ 壽險業去年匯兌成本未破3千億

壽險業用三招，守住2020年匯兌成本未破3千億元關卡。金管會28日公布，2020年新台幣升破29元，全年升值幅度逾5.3％，壽險業全年總匯兌成本為新台幣2,968億元，雖然依舊創歷史新高，但僅比2019年增加56億元，增加幅度僅1.92％。

若壽險業完全不避險，則去年一年的匯損將高達新台幣5,818億元。

壽險業去年以三招因應，一是加大承作美元保單，擴大自然避險部位，二是增提外匯價格變動準備金，共有10家壽險公司，申請增提23次，全年增提金額346.2億元，創史上新高，即用外匯準備金來吸收每月50％的匯兌損失；三是用一籃子貨幣避險，如人民幣、韓元、新加坡幣等，也可減少用衍生性商品避險的成本。

2019年新台幣從年初的30.733元，到年底升值到30.106元，升幅2.04％，且年中還一度貶值超過31.6元，壽險業還出現大量匯兌利益，但也因為升貶變化幅度過大，避險策略難操作，且2019年台美利差仍大，衍生性商品價格極高，壽險公司光花在買換匯（CS）及無本金遠期外匯（NDF），一年就高達新台幣1,985億元，讓當年壽險業匯兌成本高達2,912億元，亦創當時歷史新高，成為壽險業獲利的沈重負擔。

2020年新台幣兌美元雖升破29元，且年底來到28.508元，但因為新冠肺炎造成全球降息，台美利差縮小，CS價格下降，加上壽險業控制避險比重，減少NDF部位，全年花在買衍生性商品避險的費用降到1,600億元，省下385億元，幅度達19.4％。

同時壽險業大量銷售美元保單，即可減少新台幣投資海外的避險需求，其次就是大量增提外匯準備金，如國泰人壽去年增提四次共100億元，新光人壽與南山人壽各二次增提，總增提金額分別是65億元與60億元，中壽增提三次共40億元，台壽二次共30億元，即便壽險業努力增提346.2億元，但年底外匯準備金餘額462億元，仍是比前年底少84億元，也代表去年壽險業匯損金額遠高於800億元。

壽險業用盡力氣，去年12月單月匯兌成本守在366億元，比前年12月的429億元少近15％，全年將匯兌成本守在3千億元之內。

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