防疫神單停賣…各產險防疫保單雨露均霑

隨著國內新冠疫情群聚感染的風險拉升，造成此波確診病例大幅增加的原因是感染力更強的變異病毒株所致。由於民眾的危機意識增加，在臺產的「防疫神單」停賣後，各產險防疫保單投保情況也陸續增溫中。

由於近期醫院群聚感染事件，旺旺產和富邦產都表示，防疫險的詢問度比起過往增加許多。除了個人防疫險之後，企業防疫險的銷售也持續增溫中。富邦產險表示，早去年疫情爆發之際，率先同業推出「企業防疫薪資費用保險」，提供確診治療的員工、及因接觸確診患者而須隔離之員工，在隔離期間仍享有薪資保障，也讓企業在防疫期間較無後顧之憂。企業防疫薪資費用保險自去年3月推出以來，已有近180家中小型企業投保，承保總保額超過5,000萬新台幣。

旺旺保也指出，近期詢問防疫保單的電話增加相當多，不但詢問且實際投保。旺旺保的防疫保單的特色三合一，包括：1、傷害險－一般意外身故及燒燙傷。2、健康險－住院日額、住院前後門診費用、加護病房法定傳染病、負壓隔離病房。3、不分國籍－外籍人士若要投保該防疫保單，投保時須在本國且須持有在台居留證才可。因此，一張防疫保單，除了疫情緊張時需要，平時人身風險也同步規劃。

新安東京海上產險表示，在市售防疫保單中，主要都以提供確診者住院醫療保障，尤其疾病管理署分析確診者案例顯示，住院到解除隔離中位數是27天，最久長達80天，若投保新安東京海上產險「健康御守+」健康保險，一經醫師診斷為確診到康復出院，期間住進負壓隔離病房每日給付最高9,000元，最多可申請45天，該保單是應為產險推出防疫保單中，住院日額給付最高的一張保單。

國泰產險表示，為了讓客戶能簡便地選擇到需要的健康保險商品，不論是學校因為傳染病停課或是小朋友感染特定疾病（如腸病毒、A型流感等），導致父母要請假照顧的兒童居家健康管理險，或是確診法定傳染病的定額補償保險金，通通包裝在「新世紀添福2.0」專案中。若大人投保該保單附加防疫加值方案，如果不幸因為確診新冠肺炎而入住負壓隔離病房治療，除了有5萬元定額補償外，還有每日住院6,000元的理賠金；若是小學生投保，也有相同的保障項目，並增加每日1,000元的居家健康管理保險金。大人、小孩年保費最低都不到3,000元，承保範圍還涵蓋突發疾病（不限法定傳染病）或意外事故，該保單除了可以適用於防疫期間外，當疫情舒緩時，仍可幫民眾轉嫁生活中突發風險。