防疫神單沒搶到？別怕！還有5張熱賣中

桃醫爆發群聚感染，確診病例不斷增加，全民瘋搶花500元賠10萬的「防疫神單」日前已停售，但仍有沒買到的人擔心保障不足，目前市面上還有5張詢問度較高的防疫保單，提供民眾另一個選擇，但要注意的是每家保險公司推出的保單，承保條件、理賠資格等都不同，建議在投保前貨比三家，才能買到符合自身需求的保障。

2020年初疫情爆發後，多家產險推出防疫保單，但卻未引起太大關注，但在近日桃園醫院群聚感染案例持續增加之下，保費便宜、理賠方式簡單的台產「法定傳染病防疫費用保險」，只要因居家隔離、集中隔離、隔離治療、居家檢疫或集眾檢疫等5種情況，依保費不同給予5萬或10萬元補償金，引爆一股全民排隊瘋買熱潮。

花500元就能理賠10萬的防疫保單大賣，由於快達到保險公司設定的風險累積程度，因此台產決定25日停售新申請案件，但沒買到的人也別擔心，目前市面上詢問度較高的保單還有5張，可以從承保條件、理賠資格等條款中，找出適合自己的保險商品。

富邦產險推出「疫起守護」專案，提供海外疾病健康險、法定傳染病健康險、法定傳染病隔離費用補償保險等保障，以最低保費1,577元為例，只要被隔離就可獲賠1萬元，萬一確診住院也可領一次慰問金1.5萬元，再依住院實際天數，每天可賠1,500元，最高可領45天，與台產相較，儘管富邦隔離理賠金額較少，但卻多了住院理賠。

旺旺友聯產險的「疫應俱全」是一張複合式保險，除了基本的意外身故、失能、重大燒燙傷、住院日額和加護病房的保障外，同時也針對負壓隔離病房與加護病房還有加乘，最高給付日數達60天，且沒有等待期，只要確診法定傳染病，就會給付關懷補償保險金。

新安東京上海產險的「健康御守+」是一張專為「法定傳染病」設計的健康保險，除了新冠肺炎外，還包含在台流行的腸病毒感染併發重症、登革熱或新型A型流感等，每「一次住院」達90天以上，最高可再獲得150萬元的特別慰問金，且沒有等待期，不分職業類別都可投保。

台灣人壽推出「安心365」包含一年定期住院日額健康保險主約及附約，且在保障期間確診為新冠肺炎，將一次性給付「法定傳染病慰問保險金」1萬元，並依住院天數給付住院保險金每日2,000元，以降低因傳染病帶來的衝擊與安心養病。

國泰人壽推出的「心安逸一年定期住院日額健康保險」，因疾病或傷害而於醫院接受住院診療者，依實際住院日數乘以住院醫療保險金日額的1至2倍給付「住院日額保險金」，若因新冠肺炎入住負壓隔離病房者，更直接比照加護病房給付。

（ 文／紀佳妘 ）

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