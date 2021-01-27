全民瘋買台產防疫保單，造成進件爆量，無法馬上完成核保，引發民眾諸多疑慮，金管會27日「釋疑」，強調只有二種可能，投保者會無法被理賠，一是要保日期晚於接到衛福部的隔離或檢疫通知書，二是未能在一定期間完成相關補件，台產無法核保，否則民眾只要是在25日下午5點前，台產已收件的保單，就是26日保單就生效。

金管會強調，無論台產何時完成核保、信用卡何時扣款，只要是25日當天完成受理的保單，一旦台產核保，保單就是回溯到26日開始生效，被保險人在26日之後接到政府的隔離或檢疫通知，保單就應理賠。

金管會亦協助澄清市場相關疑問，一是24日被擴大隔離者，保單賠不賠？金管會分析，台產在22日就宣布，因為突然暴增的投保件數，可能超出原先風險控管預期，所以最晚只受理投保到25日下午5點，若22日下班前未能受理的保單，一律都算是25日進件，23日與24日是假日，台產並沒有受理投保。

而中央疫情指揮中心是在24日（即周日）傍晚宣布擴大隔離範圍，所以周日增加被隔離的數千人，除非在22日下班前已送件到台產，否則25日受理，保單就是26日才生效，24日接到隔離通知書者，這次隔離並不在台產保單理賠範圍。

但若有民眾主張22日就已向台產通路或保經代投保，金管會也表示，因為台產已事先言明必須下班前送達，否則一律算25日受理件，各通路若22日已拿到保單，就會盡量在下班前送到台產，若業務人員根本沒有在22日送到台產，就是通路要負責任。

二是台產可能補問各種問題或以要保書填寫不完整，拒絕某些民眾的投保？金管會強調，只要是25日下午5點前已完成送件，且台產也受理的保單，已提醒台產要「注意客戶服務、保障保戶權益」，若要保書有填寫疑漏，都會讓要保人有補件、更正的機會，除非保戶無法在一定時間內完成相關補件，或填寫內容有虛偽不實，這次投保才可能無效。

金管會強調，台產不可能以補問職業、要保戶回答送件業務員名字等方式刁難或拒保。

三是台產防疫保單如同買樂透，理賠機率極大？金管會表示，這張保單並不是事先核准制的保單，每家保險公司設計保單都有一定的估算及風險控管機制，台產是以政府核發的隔離或檢疫通知作為理賠要件，政府有一定的核發標準，但現在沒有人知道後續疫情會如何發展，且行銷通路等過度的渲染，造成台產保單爆量，後續是否會「賠錢」或「獲利」，目前仍難判斷，但台產應會評估再保等風險管控。

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