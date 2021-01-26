國壽挺防疫英雄！醫護染疫就給2萬慰問金

國內疫情升溫，繼台產防疫險熱賣後，國泰人壽霸氣挺醫護，提供「醫護人員慰問金」，不限保戶皆有保障，如醫護人員不幸確診新冠肺炎，即便是非國壽保戶也立即提供2萬元慰問金；如確診醫護人員為國泰人壽保戶，則提供5萬元慰問金，與醫護人員站在一起共同抗疫。

國壽表示，自新冠肺炎疫情爆發至今，醫護人員全年無休緊繃神經的照顧民眾，國泰人壽有感白衣天使的辛勞，如醫護人員不幸確診新冠肺炎，即便是非國壽保戶也立即提供2萬元慰問金；如確診醫護人員為國泰人壽保戶，則提供5萬元慰問金，與醫護人員一同抗疫。

國壽指出，隨著疫情入冬漸漸升溫，民眾紛紛戴上口罩、保持社交距離。國泰人壽提供安全、安心的防疫管道「理賠金抵繳住院醫療費服務」，並與全台近30家區域指標性醫院合作，當保戶入住合作醫院使用服務，出院時即可用保險金折抵醫療費用一併申請理賠，且出院後繼續審核理賠，保險金主動撥付至保戶帳戶，不需另提供診斷書及單據向國泰人壽申請，不僅省時省力，更減少人員接觸，防疫更安全。

此外，若保戶因住院治療有資金需求，也可透過國泰人壽24小時客服專線或電話聯繫業務人員申請「理賠醫療預付金」，一通電話完成預付金撥款，讓保戶安心休養，無後顧之憂。如出院後需申請理賠，也鼓勵保戶可使用24小時不打烊的國泰人壽官網、APP與智能客服阿發，零接觸諮詢服務並自主辦理保險業務，降低染疫風險。

（中時新聞網 吳美觀）