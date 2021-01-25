防疫保單今晚停售 內行人：這類人最需要

國內新冠肺炎疫情再起，讓防疫保單意外爆紅。尤其台灣產險公司宣布明天將停售後，更掀起瘋狂搶購。有網友好奇買防疫保單的究竟都是什麼人？內行人透露，台灣有一類人非常需要。

原PO22日在PTT發文指出，台灣疫情基本上都還在可以控制的範圍，只要出門戴口罩、不亂碰東西、不去醫院，或是非必要不出門的話，基本上要中的機率還滿低的，因此他想問「買防疫保單的都是什麼人？」

貼文曝光後引起熱議，多數網友一致認為，台灣有一類的人非常需要，那就是醫護人員，網友紛紛留言「在醫院工作的人」、「護理師吧」、「醫護人員很需要啊」、「過年會遇到醫護親友的人」、「第一線工作的人」。

有內行人點出，尤其救護車可能會載到歸國發燒的人，這些人應該怕爆，認為消防醫護應該強制送他們一張；此外，還有人回應「便利商店店員應該也會想要」、「這10萬是給沒病，但被衰小同事害到要隔離的人」、「當做點平安燈祈福」。

台灣產物保險公司一個月前推出法定傳染病防疫保單，針對因法定傳染疾病須居家隔離、集中隔離、隔離治療、居家檢疫或集中檢疫的5種人，依不同保費給予新台幣5或10萬元補償金，且只要年繳500元，保費相對便宜，吸引不少人投保。尤其部立桃園醫院爆發院內群聚感染後，民眾憂心疫情恐進一步擴大，引發加保潮。

台灣產物保險公司22日宣布，由於近日防疫保單申請量暴增，雖已調派人力支援，仍超出公司內部行政作業負荷，綜合評估公司風險及被保險人權益，決議於1月25日下午5時起停止受理防疫保單新申請。不過即將停保的消息一出，吸引更多人瘋搶，保險公司業務透露，快20年沒看過這種盛況。

（中時新聞網 尉遲佩玉）