勞保也有失能給付！1情況還可領老年給付

保證給付的失能扶助險即將下架，也讓近期詢問度爆表，但許多人容易忽略的是每月繳的勞保，也有提供基本失能給付保障，與身障手冊一樣，確認病況、經過治療後依然無法改善，即可向勞保局提出申請，對有需求的民眾來說，也是一筆救命錢，快來看看失能給付如何認定、申請，才不會錯失自身權益。

一般來說，失能給付的標準是以身體失能的部位不同，主要分成精神、神經、眼、耳、鼻、口、胸腹部臟器、軀幹、頭臉頸、皮膚、上肢、下肢等12個失能種類、221失能項目、15個失能等級。

勞保提供的失能給付，按照失能程度的不同分成月領的「失能年金」（最低可領4,000元），及一次領的「失能一次金」。勞保局表示，經過全民健康保險特約醫院診斷為永久失能，「終身無工作能力」或失能程度符合1至7級、工作能力減損70%以上的人，且無法重返職場，可申請「失能年金」；至於未達到「終身無工作能力」給付項目的人，則可請領「失能一次金」。

不過，也有人困惑「領了失能年金，還能繼續加保？未來還可以請領老年給付嗎？」勞保局指出，領取失能年金是屬於無法從事工作的程度，請領後就會依規定退保，未來也不能再領勞保老年給付。換句話說，若同時符合失能、老年或死亡給付條件的情況，只能擇一請領。

如果仍有從事工作能力，領取失能一次金的民眾，即使領取給付後，也不會逕退勞保，也就是可以繼續參加勞保，將來仍可申請老年給付。但要特別注意的是，符合失能給付條件的人，一定要在醫院診斷為永久失能當天起5年內提出申請，否則將無法申請給付。

（文／ 紀佳妘）

文章來源：好險網

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