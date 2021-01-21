防疫保單掀團購潮 停售聲起

隨國內疫情增溫，防疫保單買氣暴衝，其中推出不到一個月的台灣產險的防疫保單，因強調單一費率，一年保費最多500元，萬一收到隔離檢疫通知書即可理賠10萬元，最近引發市場熱議，近日甚至傳出將停售，引發各公司發起「團購」。對此，台產表示，最近確實因防疫保單熱賣讓作業系統難以負荷，若未來風險累積至所定額度，將針對商品銷售進行管控，但目前尚未停售。

目前國內產險公司推出的防疫保單有針對企業與個人兩類，目前針對個人的防疫險保單有富邦、明台、安達、新光、新安、旺旺友聯、國泰、兆豐、和泰、台產等公司，產險業者坦言，隨著國內疫情增溫，最近防疫保單的買氣也明顯提高，投保相當踴躍，希望透過這類保單填補因法定傳染病被隔離或治療時候的經濟缺口。

市面的防疫保險承保範圍多半為須確診法定傳染病才會給付補償金，以及因確診法定傳染病而住院的日額給付，較少數是因法定傳染病而隔離就給付補償金。

台產去年12月22日推出首張針對法定傳染病「居家隔離、集中隔離、隔離治療、居家檢疫或集中檢疫」等五項處置措施定額給付補償金的防疫保單，推出當天正好是國內暌違253天之後再爆出本土病例，公司員工與收到消息的客戶均馬上投保，且因定義、理賠簡單，保費又低，買氣一路上升。

對於近月的銷售量，台產表示，目前因作業繁忙尚未統計，無法公布，但確實因為近期持續熱銷，考量人力與作業系統能量難以負荷，為兼顧確保其他商品被保險人投保權益，將依實際受理件數及累積銷售量進行，但並未停止受理新契約，也未像外傳拒保機組人員、醫護人員及桃園地區民眾。

但據悉，該保單納保量已至九成，即依公司精算可負荷的理賠風險胃納，該保單已接近銷售額滿。對此台產僅表示，若未來風險累積至所定額度，將針對商品銷售進行管控；同時月底本來就計畫再檢視保單內容，可能強化其他保障等。言下之意，500元保費買10萬元保障的好康，仍有可能不是人人搶得到。

台產防疫險保單不分國人性別、年齡（65歲以上有限制保額）、職類、體況單一費率，無等待期，最低保額2萬元、年保費100元，最高保額10萬元、年保費500元，凡因法定傳染病遭居家隔離、集中隔離、隔離治療、居家檢疫或集中檢疫就可獲得理賠，收到隔離或檢疫通知書即可申請補償金，由於簡單易懂且費率低廉，引起市場高度關注。

但該保單也限制保戶必須人在境內才能投保，且無法透過網路投保，必須前往台產據點或聯絡業務員才可投保。

近日該保單傳出可能下架，除多家公司內部表示將「團購」該保單，台產網站也一度塞車。